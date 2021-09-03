酒店妹醒來看他「跪後面一直動」　哭喊不要...提告後真相更崩潰

▲被害人醒來發現莊男在她後面一直動，哭喊「不要」求莊男停止性侵。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北1名酒店小姐因酒醉被客人帶出場，醒來時發現自己趴在飯店床上，莊姓男客跨跪在她後面正在「動」，被害人哭喊「不要」求莊男停止，莊男卻繼續做到結束。莊男被控性侵後，狡辯是性交易，且在被害人睡著時，就已經做過1次了，被害人得知後更崩潰。台北地院8月31日依強制性交罪判莊男徒刑3年8個月。

全案經北檢調查起訴指出，被害人是在2018年12月18日凌晨上班時，因酒醉失去意識後，被莊男帶上計程車，到台北市林森北路某旅館開房間。被害人指控，她醒來時，發現已經是隔天早上，卻自己全身赤裸，趴在房間內的床上，隱約看到有個全身赤裸的男子，跨跪在她後方。

▲莊男稱在被害人睡著時就已經發生1次性關係，被害人得知後更為崩潰。（示意圖／達志影像）

被害人驚覺自己正被性侵，但是宿醉剛醒，無力大動作反抗，只能哭求莊男停止，莊男卻充耳不聞，持續從後方性侵被害人到結束後，就自己穿上衣服離開房間；被害人趕緊打電話通知酒店經紀到旅館，陪她去報警。

莊男到案坦承與被害人發生性關係，而且除了被害人醒來自己看到的那一次，在更早一點的時間，被害人還在睡覺的時候，就已經發生過一次了，莊男辯稱，是在酒店內講好價錢，買被害人出場性交易，絕無違反被害人意願。

但是檢警調閱酒店外監視錄影畫面，發現當時被害人已經嚴重酒醉，還需要莊男攙扶才能上計程車，且莊男自己也說首次性交時，被害人正在睡覺，檢察官因此認定莊男涉嫌利用被害人酒醉不能抗拒時，趁機性交得逞1次，又再被害人醒來拒絕後，強制性交得逞1次，請求法院分2罪判刑。而台北地院審理後，將莊男判刑3年8個月。

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