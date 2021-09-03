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屏東來義鄉幸福巴士　往來東港單趟只要10元

▲屏東來義鄉幸福巴士，再添一輛無障礙中巴服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東來義鄉幸福巴士，再添一輛無障礙中巴服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣來義鄉幸福巴士自今(3)日起，再增加一輛無障礙中型巴士，提供往返東港鎮安泰醫院與輔英醫院之無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，大幅增加民眾就醫便利性。

▲屏東來義鄉幸福巴士，再添一輛無障礙中巴服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東來義鄉幸福巴士，再添一輛無障礙中巴服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣府表示，屏東9原鄉之幸福巴士服務，共18輛巴士行駛30條路線，是全國幸福巴士最多的縣市，縣府將持續攜手中央及當地公所持續滾動檢討，提升偏鄉就醫、就學、日常採買、洽公等接駁服務便利性。

交通旅遊處長黃國維表示，縣府將持續輔導原鄉公所滾動檢討路線，只要當地有接駁需求，不論是增加車輛或增加營運費用，縣府都將全力支持，並積極爭取交通部公運計畫經費補助。另縣府也籌備智慧運輸中心，整合長照專車、復康巴士、幸福巴士、學校專車等系統，未來希望透過一個網頁、APP或一個專線，就能讓民眾查詢並預約所需要的交通服務。

來義鄉幸福巴士服務自2019年7月啟動，初期先以1輛無障礙中巴與1輛企業捐贈的8人座小巴服務6條路線，可至屏東基督教醫院、枋寮醫院及潮州地區的醫療院所，共計服務3,047人次。

由於鄉民反映也有東港就醫需求，經交通部公路總局高雄區監理所及縣府持續輔導提案，今年度獲補助267萬元購置一輛無障礙中型巴士，並補助8條路線營運費用407萬元，除固定路線外，也有彈性預約路線，預約專線為08-7850251。詳細資訊可至縣府交通旅遊處官網－便民服務－幸福巴士專區查詢(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=9D3677C51F666E24)。

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