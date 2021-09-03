貨車山區「巴庫」兩輪卡深谷邊緣　命懸這植物

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超及警員梁棠碩協助鄭男貨車脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓男子駕駛自小貨車到山上工作，因下雨加上天色昏暗、山區土質鬆軟，加上路況不熟，倒退迴轉時後兩車輪懸在山坡空轉，險象環生，趕緊求助警方，枋寮警方獲報趕往救援，擔心路面濕滑，強行拖車恐引發危險，經協調先將他載送返家，翌日找來專業拖吊車拖吊，順利完成救援任務，讓他感激不已。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超及警員梁棠碩於日前接獲110報案，指有民眾因路況不熟，進行倒車迴轉時，整輛車的兩個後輪卡在山坡懸崖上空轉，無法動彈。

警方接獲消息後，立即上山沿路搜尋往老七佳石板屋的產業道路，並以電話不斷聯繫報案人，終於找到了求助的鄭姓男子，發現他駕駛的貨車後輪懸空在懸崖邊，情況險象環生，還好貨車後方有棵樹擋住，否則車輛可能會滾下山坡。

警方考量到當時天色昏暗也無照明設備，且下過雨後的路面濕滑，若貿然拖車恐發生危險，經與他商量後，決定先護送他回家，隔天早上再由警方連絡拖吊車業者至事故地點，將貨車吊起脫困，平安完成救援工作。

枋寮分局長簡彥匡肯定同仁當下的判斷，並以安全第一為考量，展現警察人民保母善行義風，深值肯定與讚譽，也提醒民眾，雨後山區土石鬆動，容易有落石，所以盡量別往山區跑，遇到迷路時最好待在原地不要貿然繼續走，並提供清楚的路標或明顯的標物，才能以最短時時間找到人並協助脫困。

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