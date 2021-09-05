　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英國「伊麗莎白女王號」航母抵橫須賀基地　首度泊靠日本

▲▼英國「伊莉莎白女王號」航母抵達橫須賀基地。（圖／取自twitter.com/JuliaLongbottom）

▲英國「伊莉莎白女王號」航母抵達橫須賀基地。（圖／取自twitter.com/JuliaLongbottom 下同）

中央社東京4日綜合外電報導

英國皇家海軍最新銳的「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦，今天下午抵達日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地、首度泊靠日本，艦上官兵在泊靠期間將不會離艦。

日本朝日電視台報導，以伊麗莎白女王號為主的航空母艦打擊群，今年5月從英國出港，8月在日本沖繩南方海域跟日本自衛隊及美軍等國艦艇進行聯合訓練，今天下午3時左右抵達美軍橫須賀基地。

英國今年3月發布外交及安全保障方針，展現出重視印度太平洋地區的態度，這次派遣航空母艦頗有牽制意圖在印度太平洋地區擴大影響力的中國之意。

日本防衛大臣岸信夫預計6日視察伊麗莎白女王號。

▲▼英國「伊莉莎白女王號」航母抵達橫須賀基地。（圖／取自twitter.com/JuliaLongbottom）

時事通信社報導，排水量6萬5000噸的伊麗莎白女王號，今天下午抵達美國海軍橫須賀基地；英國將派遣航空母艦定位為提升日英關係到新階段的機會。

伊麗莎白女王號是英國海軍最大噸位的水面艦，這次艦上搭載英國空軍與美國陸戰隊的F-35B先進匿蹤戰機；以伊麗莎白女王號為核心的打擊群中，還有美國海軍驅逐艦及荷蘭海軍巡防艦伴航。

產經新聞報導，前來迎接伊麗莎白女王號的英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）說，「（航艦泊靠）更加深化英國在印度太平洋地區的存在」。

伊麗莎白女王號預計9日從橫須賀基地出港，艦上約1240名官兵在泊靠期間將不會離艦。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

英國「伊麗莎白女王號」航母抵橫須賀基地　首度泊靠日本

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

長榮2確診機師「桃、苗足跡」曝光　打疫苗仍染疫...柯：Delta有破口！

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

110萬人與機師群聚活動重疊！　 指揮中心14：30發疫情警示簡訊

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

英國「伊麗莎白女王號」航母抵橫須賀基地　首度泊靠日本

英國「伊麗莎白女王號」航母抵橫須賀基地　首度泊靠日本

全球「市值20大公司」14家在美國　財經專家：中國憑什麼制衡美國

曾被狂酸大餅臉！　愛莉莎莎3年後「臉型大改變」樂歪：很少人再罵

我怕塔利班！「塑膠袋梅西」向偶像求救　想快點逃離阿富汗

開飛機逃出！美國人還不來　阿富汗飛行員求救：他們會殺了我們

木製便當盒黏一堆飯！他吃到崩潰：我盡力了　內行人揭正確吃法

斷開劉至翰10年　女星改行直播「患病爆肥15公斤」！　近況曝光

富二代網紅帥T被叫女版陳冠希！　進軍演藝圈「俊美古裝」掰彎粉

強者都說「是我的錯」！處理問題「3招必勝」關鍵：主動承擔

伍鐸休4天主場再先發　姚杰宏首次遭遇味全

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

軍武熱門新聞

阿翰宣布：10月將教召回營1周　網敲碗「可柔學姐」

陸最大無人機曝！3000公里外殲敵

國軍建置「七大打擊彈種」！　加強重層嚇阻

中軍艦部署「台灣、與那國島」之間　24小時連續巡航

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

憲兵編制武器射擊摧毀敵密集部隊

軍官鹹濕偷情一籮筐　海軍營區淪淫區

解放軍預告13屆中國航展：跨入戰略空軍門檻

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

輔仔凍未條！下船帶美腿女士官奔摩鐵　她嗆正宮四處炫

專家：美國撤出阿富汗聚焦印太　台灣國際角色上升

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

更多熱門

相關新聞

塔利班狂慶拿下最後1省！　對空鳴槍釀17死

塔利班狂慶拿下最後1省！　對空鳴槍釀17死

在塔利班宣稱拿下阿富汗最後一個省份後，不少成員都興奮得在首都喀布爾市區內對天鳴槍，慶祝這最終的勝利。不過有消息人士指出，塔利班罔顧人命、肆意狂歡的行為已造成17名平民中槍而死，另有41人受傷。

美軍撤離阿富汗　美媒：台灣感悟最深

美軍撤離阿富汗　美媒：台灣感悟最深

日本唯一「雙層新幹線」10月1日正式退休

日本唯一「雙層新幹線」10月1日正式退休

有望成日首位女首相！安倍支持無派系高市早苗

有望成日首位女首相！安倍支持無派系高市早苗

《D.P》真實版！韓空軍「拿電鑽」戳他肛門

《D.P》真實版！韓空軍「拿電鑽」戳他肛門

關鍵字：

伊麗莎白女王號橫須賀日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

結婚4年求歡剩「1周2次」！劉雨柔氣到想休夫

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

婦遭輾斃夫痛哭　肇事男：有地方洗澡嗎？

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

貓咖啡倒閉　30隻貓被丟下「遍地屍體」

柯文哲去年就說過！要機組員隔離14天

時間有誤？機師到高雄按摩5hrs真相曝

租屋簽約原子筆斷水！他下樓才知房子是凶宅

不斷更新／長榮機師兒確診　各縣市活動停辦一覽

閃嫁身障富豪退圈13年！　黎姿「身價4天增11億」

國家警報轟大雷雨！台北天空破洞

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面