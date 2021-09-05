英國「伊麗莎白女王號」航母抵橫須賀基地　首度泊靠日本

▲英國「伊莉莎白女王號」航母抵達橫須賀基地。（圖／取自twitter.com/JuliaLongbottom 下同）



中央社東京4日綜合外電報導

英國皇家海軍最新銳的「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦，今天下午抵達日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地、首度泊靠日本，艦上官兵在泊靠期間將不會離艦。

日本朝日電視台報導，以伊麗莎白女王號為主的航空母艦打擊群，今年5月從英國出港，8月在日本沖繩南方海域跟日本自衛隊及美軍等國艦艇進行聯合訓練，今天下午3時左右抵達美軍橫須賀基地。

英國今年3月發布外交及安全保障方針，展現出重視印度太平洋地區的態度，這次派遣航空母艦頗有牽制意圖在印度太平洋地區擴大影響力的中國之意。

日本防衛大臣岸信夫預計6日視察伊麗莎白女王號。

時事通信社報導，排水量6萬5000噸的伊麗莎白女王號，今天下午抵達美國海軍橫須賀基地；英國將派遣航空母艦定位為提升日英關係到新階段的機會。

伊麗莎白女王號是英國海軍最大噸位的水面艦，這次艦上搭載英國空軍與美國陸戰隊的F-35B先進匿蹤戰機；以伊麗莎白女王號為核心的打擊群中，還有美國海軍驅逐艦及荷蘭海軍巡防艦伴航。

產經新聞報導，前來迎接伊麗莎白女王號的英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）說，「（航艦泊靠）更加深化英國在印度太平洋地區的存在」。

伊麗莎白女王號預計9日從橫須賀基地出港，艦上約1240名官兵在泊靠期間將不會離艦。

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