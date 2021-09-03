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逾7成北市民挺「半年到1年義務役」　吳怡農：民眾保家衛國意願強

▲民進黨北市黨部主委吳怡農主持黨務改革說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨北市黨部主委吳怡農。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是九三軍人節，壯闊台灣聯盟發起人、民進黨台北市黨部主委吳怡農3日透過臉書稱，最新民調顯示，有近6成台北市民支持「男女有相同的國防義務」，且有逾7成市民支持「6個月到1年的義務性兵役」，代表民眾對國家安全的重視、保衛家園的意願，都強烈而明顯。

根據該民調，有58.9%台北市民眾支持「兩性有相同國防義務的比例」；除此之外，如果全面改善訓練內容，70.2%台北市民支持「6個月到1年的義務性兵役」。

吳怡農表示，他要以前參謀總長李喜明「榮譽屬於行動者」這句話，向所有捍衛台灣的軍人弟兄姊妹致敬。

吳怡農說，面對越來越險峻的國安威脅，除了呼籲兵役制度的改革，台灣可以做些什麼？歷史經驗顯示，答案絕對不是「提高國防預算、買更多武器」如此而已。他強調，整個社會必須成為軍人的後盾，並且將這些支持付諸具體行動，這是壯闊台灣舉辦後盾計畫的初衷。

吳怡農說，政府的課題，就是將這股無形的意志，化為具體的行動：結合所有負責社會安全的單位，從專責正規作戰的國軍，到維護社會秩序的警察；從救災的消防員，到應該成立的社區應變組織，讓愛國的每一個國民，都能成為國防的一份力量。我們的目標，是建立韌性社會，以「備戰」確保「有尊嚴的和平」。

吳怡農表示，台灣的安全，不只是10多萬軍人的事，是全體國人的責任，根據民調結果，知道台灣人並不缺乏對軍人的支持，更有捍衛家園的決心，接下來，壯闊台灣將推出一系列的討論，期盼與大家一起以更務實的態度與行動，重新構建國防。

本次民調以設籍台北市20歲以上成年人為調查對象，透過電腦輔助電話訪問系統進行電話民調，抽樣方法為70%家戶電話、30%行動電話，訪問時間自今年8月23日至8月27日，共完成1002份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點，並依內政部人口統計資料進行加權。

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