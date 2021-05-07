民進黨北市黨員2.5萬人僅3成資料齊　吳怡農祭3招嚴查「人頭」

▲民進黨北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部黨員趙介佑涉毒案風波延燒，北市黨部評委會決議開除。身兼黨主席的總統蔡英文，7日上午召集各地方黨部主委於黨中央開會，台北市黨部主委吳怡農表示，杜絕黑道人頭黨員從北市做起，現有黨員需補足資料，並落實自繳黨費，北市黨部不允許集體補單，「中央與地方政策必須一致」。

吳怡農7日受訪表示，杜絕黑道人頭黨員，徹底改革，就從台北市黨部開始。首先，他要嚴審每份入黨申請表，申請人必須據實填寫資料，不允許多人使用同一手機號碼。同時，也要落實排黑條款審查，如有觸犯，不得入黨。

接著吳怡農說，現有黨員需要補足資料。2萬5000人中，只有三成資料是齊全，市黨部希望能夠跟每一位黨員保持聯絡。再來，落實自繳黨費；台北市黨部不會允許集體補單。在這裡，中央跟地方的政策必須一致。

最後，2013年排黑條款實施後，加入民進黨的黨員，市黨部會陸續完成過去忽略的審查工作，確保大家入黨時沒有觸犯排黑條款中的三項條例。如果隱瞞，不管是誰，絕不護短。

吳怡農強調，杜絕黑道人頭黨員，是民主政治的進步，我們不可以辜負每一位同志的支持，會拜託所有的主委一起來努力。