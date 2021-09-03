確診2機師都去過摩鐵！　鄉民揪「時間點怪怪的」：又有小秘密？

記者邱晟軒／綜合報導

長榮2名機師再爆「突破性感染」，其中一名機師的孩子也被通報確診。桃園市與新竹縣政府稍早前也公布了確診機師（案16119、案16120）的活動足跡。對此，就有眼尖網友揪出2名確診機師都曾不約而同入住過摩鐵，更有網友質疑住房時間點怪怪的，直呼「超像今年四月的劇本」、「小秘密要被戳破了嗎？」

針對確診機師足跡的部分，桃園市長鄭文燦指出，機師曾經在8月23-24日及8月31日-9月1日2度入住六星汽車旅館，此外也曾經前往藝文展演中心；9月1日-2日都曾經前往平鎮玉峰汽車保養場。

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▲桃園市政府0903疫情記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新竹縣政府也公布案16119的足跡，竹縣府指出確診機師，曾於8月28日上午前往關西某早餐店用餐（外帶無內用），隨後前往內灣風景區散心；8月31日上午10時至下午2時，曾先後到湖口車站和新豐鄉某摩鐵入住。

對此，就有許多鄉民在PTT八卦板上表示，「又是人與人的連結」、「小秘密要被戳破了嗎？自主管理都是屁，性慾才該被管理」、「超像今年四月的劇本」、「全台灣都知道該機師白天去摩鐵」、「現在是要夢迴四月484啦?」、「摩鐵時間好像怪怪的XDDDD」、「要家庭革命了？」

▲長榮確診機師曾入住摩鐵，引起網友熱議。（圖／翻攝PTT）

本站也曾報導「台灣還是慢半拍！機組員尊爵1政策網全罵爆：又要重新開始嗎？」內文指出，有鄉民就在PTT以「防疫又要重新開始了嗎？」為題發文表示，「很多國家老早就發現Delta會突破疫苗感染，結果我們台灣還是慢半拍，0+他X的7，現在機師又放毒進來了，我們上一波辛苦防疫後，現在又要重新開始了嗎？」

也有鄉民對機組員防疫規定表達強烈不滿，直指「所有國民都是隔離旅館 檢疫所關14天，就機師最尊爵不凡可以直接回家，然後為了避免傳給家人，所以家人可以優先打疫苗？上次諾富特已經爆過一次，民進黨確定還要這樣繼續搞？」

指揮中心指揮官陳時中表示，因應某國籍航空機師及家人群聚事件，指揮中心啟動疫調及應變作為，原訂為自9月15日起強化機組員返台後防檢疫規定，提前至自9月3日全面實施。

▼9/3強化國籍航空公司機組員返臺防檢疫措施。（圖／指揮中心提供）