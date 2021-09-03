波麗士大人開學首日到校園宣導　交通安全及防制犯罪觀念

▲瑞隆派出所所長鐘大偉特地於9月1日開學日，前往校園內宣導交通安全及防制犯罪觀念。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

前鎮警分局為加深校園師生對交通安全及防制犯罪觀念，特地於開學日進行交通及犯罪預防宣導，除提醒學生注意交通安全外，也針對獨行的上、放學學生加強人身安全宣導，請學校勿讓學生太早到校或太晚離校，以免有心份子有乘之機。

為了加強學生交通安全及犯罪預防，前鎮警分局於9月1日開學日由瑞隆派出所所長鐘大偉，特地前往轄內的瑞祥高中及瑞豐國中，向師生進行交通暨犯罪預防宣導，因疫情為二級警戒，宣導方式分別以「視訊宣導」及「高年級宣導」方式進行，而校園安全一直是警察工作的重點，除維護學童上下學途中安全外，更針對各級學校周邊加強巡守，落實校園安全維護，所長也特別強調，在每日的上下學時刻，交通流量的巔峰時段，是最容易發生交通事故，因為車禍事故往往就發生在關鍵的幾秒鐘，因此，呼籲學生們無論是在步行或騎乘自行車一定要全神貫注，絕對不能邊走邊玩手機當「低頭族」。

▲因國內疫情為二級警戒，以「視訊宣導」及「高年級宣導」交互進行。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮警分局長孫成儒表示，希望透過校園的交通安全及犯罪預防宣導，使學生們都能謹記交通規則並落實於日常生活中，一共同攜手預防犯罪，本分局將持續推動宣導工作，維護治安及交通安全。

►「時間對我們來說完全沒用！

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