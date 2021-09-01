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南投「防詐宣導團」巡迴　2月阻詐12件保住300萬血汗錢

▲南投警分局組成「防詐宣導團」，屢次成功守護民眾財產。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局組成「防詐宣導團」，屢次成功守護民眾財產。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國內詐騙犯罪歪風盛行、先前又逢疫情嚴峻，南投分局7月起成立「防詐宣導團」，每月前往轄內33間金融機構，提醒詐團常以佯稱辦案的假檢警、假冒尋找真愛的「阿富汗軍醫」等身分，提議投資開採黃金或原油等「輕鬆賺錢」的方式騙取個資或金錢，更經與金融機構合作通報，成功攔阻12件疑似詐騙案、為民眾保住337萬7000血汗錢，效果顯著。

南投分局指出，「防詐宣導團」結合偵查隊及各派出所，並由正副分局長親自率隊，著重向銀行人員宣導常見之詐騙方式：詐騙集團多以檢警調查名義（假冒公務機關）、化身為急需借錢之被害人親友（猜猜我是誰）、聲稱自己是尋找真愛的阿富汗軍醫（假交友）等詐騙手段，取信於民眾，並一步步利用迂迴戰法，多種通訊管道聯繫，給民眾灌迷湯，進而騙取不義之財。

▲▼疫情爆發以來，「假投資」成為詐團最常見手法。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼疫情爆發以來，「假投資」成為詐團最常見手法。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局組成「防詐宣導團」，成功守護民眾財產。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局表示，尤其自新冠肺炎疫情爆發以來，許多民眾面臨資遣、放無薪假等經濟窘境，使「假投資、假貸款」成為詐騙集團的主要手法；如先以標榜「輕鬆賺錢！創造自己的被動收入！」、「曬名車、名錶、厚厚一疊新臺幣」、「黃金、原油投資服務」等吸睛標題，引起民眾注意，進而與之聯繫，後以各種手段要求匯款至人頭帳戶，車手接應隨即提領，使得民眾積蓄有去無回。

▲南投警分局組成「防詐宣導團」巡迴金融機構。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局組成「防詐宣導團」巡迴金融機構。（圖／記者高堂堯翻攝）

為提高阻詐效率，南投警分局「防詐宣導團」也準備「金融機構行員關懷提問提示卡」給銀行機構人員，附上常見詐欺狀況及銀行重點關懷項目，並提供警方聯絡資訊，以利警方協助行員在第一線守住民眾的財產；分局呼籲，若接到不明電話，務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或向鄰近派出所請求警方協助。
 

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