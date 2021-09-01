教職員100%疫苗施打+快篩證明　林右昌：安心把孩子交給學校

▲教職員100%疫苗施打＋快篩證明，林右昌視察開學校園防疫工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

9月1日是新學年度的開學日，基隆市長林右昌特地前往信義國小視察校園防疫工作，並說明教職員已經100％完成疫苗施打加快篩證明，市府並補助設置紅外線熱顯儀、手部消毒機、紫外線殺菌燈、用餐隔板及酒精噴霧槍等，在睽違3個月之後回到校園，要做好面對開學後的作息、身心調整及防疫應變方式，迎接嚴峻疫情過後的上課日，請家長們安心把孩子交給學校。

林右昌指出，本市各級學校所有的防疫設備及物資全都由市府購置，例如用餐隔板，不需學校或家長額外花錢準備，為的就是提供學生最安全的用餐空間；防疫的超前佈署更包括建置資訊化教學環境，校校有智慧教室、班班數位化，國小3年級至國中3年級的教室，都設置至少70吋以上的觸控式液晶螢幕，可以進行跨班之間的協同教學，是全國第一。

▲睽違3個月之後回到校園，迎接嚴峻疫情過後的上課日，請家長們安心把孩子交給學校。

視察校園防疫同時，林市長也關心校園工程進度；林右昌說，雖然因為疫情因素，影響信義跟仁愛國小操場工程，不過信義國小的校舍跟操場預計在明年中就可以完工啟用，仁愛國小的操場更可能在10月下旬就可以完工驗收。

教育處指出，為使本市校園防疫面面俱到無破口，開學後校園場地維持不開放，游泳課、籃球課、直笛課等無法避免肢體碰撞或無法配戴口罩的課程則調整課程，1校1名師生確診，全校停課14天，若全市有2（含）間以上的學校出現確診案例，將另由基隆市疫情指揮中心綜整相關狀況評估停課範圍，並啟動停課不停學模式，維護學生學習權益。

▲基隆信義國小校舍跟操場預計明年中可完工啟用，仁愛國小操場可在10月下旬可完工驗收。

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