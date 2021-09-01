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同學好久不見！開學日彰投地區國中小缺席率不及1%

記者高堂堯、唐詠絮／綜合報導

國內疫情造成史上最長的近4個月暑假，隨著今天開學而告終，彰化、南投地區國中小勤缺狀況大致良好，缺席率皆不及1%；兩地警方為維護學童上、放學安全，也全面開始執行「護童專案」勤務，讓小朋友開心上學、平安回家。

▲9月1日開學，彰投地區警方啟動護童專案。（圖／民眾提供）

▲9月1日開學，彰化警方啟動護童專案。（圖／民眾提供）

據彰化和南投2縣府教育處統計，彰化縣內國中請假人數和出席率分別為約70人、99.6%，國小約為200人、99.5%，小一新生人數破萬，達1萬87人；南投縣國中小請假人數為201，到校率99.1%，國小新生3569人，較去年增加285人。

▲9月1日開學，彰投地區警方啟動護童專案。（圖／民眾提供）

▲▼9月1日開學，彰化警方啟動護童專案。（圖／民眾提供）

▲▼9月1日開學，彰投地區警方啟動護童專案。（圖／民眾提供）

彰化縣警局今晨派員到員林市員林國小，扮起警察大頭娃娃迎接學童，並舉起宣導標語牌「結伴而行，提高警覺，不跟別人走」、「叫、推、逃！找人幫忙」、「背心短褲覆蓋處，不讓人觸摸」，提升兒童自我保護安全觀念，小朋友看到警察大頭娃娃，可愛的造型、逗趣的肢體動作，都興奮地揮手打招呼，雀躍不已。

彰化縣警局長吳坤旭表示，本縣計有174所國小，其中提出護童專案申請者計有111所，今天出動147名警力及87名民力；而在校園周邊執行護童專案，除了營造安全的學習環境，也告訴孩子，警察不是嚴肅、威權的象徵，如遇到危險要勇於向警察叔叔、阿姨求助。

▲9月1日開學，中興警分局派員向學童宣導自我維安觀念。（圖／民眾提供）

▲9月1日開學，中興警分局派員向學童宣導自我維安觀念。（圖／民眾提供）

南投縣中興警分局今晨同樣規劃員警執行轄區學校校門口及周邊道路交通疏導勤務，結合校方老師及導護志工們維護學童安全及交通秩序，維護學童上、下課安全及校園周邊道路交通順暢；分局長黃念生特別呼籲家長駕車接送學童時，請務必遵循校方規定，切勿貪圖方便違規停車或併排停車，並留意學童過馬路時的安全。
 

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