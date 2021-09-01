高雄沒雨也爆1.5m天坑吞貨車　水利局查原因：屬自然淘汰機制

▲高雄沒下雨，路上也突然出現1.5m大坑洞。（圖／合成圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市區今（1）日在中華、明誠路口出現一個長約1.5公尺、深度也約1公尺的坑洞，一輛載送泰國蝦的貨車左前輪陷進去坑裡，差點被「吞掉」。但今天中午市區天氣良好、也沒下雨，為何路上會突然出現大坑，高雄市水利局表示，初步勘查是下方老舊的頂版塌陷，造成路面下陷，這是屬於「自然淘汰機制」。

▲高雄沒下雨，路上也突然爆出大坑差點吞車。（圖／記者吳世龍翻攝）

今天中午1點20分左右，26歲的程男駕駛貨車運送泰國蝦，但停放在中華一路與明誠路口（西南側）卸貨準備離開時，突然發現左前輪的路面出現長寛約150、100公分的坑洞，隨後立即報警。警方到場擺放交通錐，並排除、移置現場車輛，所幸無人員受傷。

水利局接獲通報後，也立即派員處理，水利局股長曾顯琳現場表示，下午1點多獲報，鼓山區中華一路發生路面下陷，初步勘查應該是下方老舊的溝蓋頂版塌陷，造成路面下陷，現在已經調集工班，施工機具也已經到場，預計今晚開挖、修復回填，順利的話明天下午可以開放通行。

▲▼高雄沒下雨，路上也突然爆出大坑差點吞車。（圖／記者吳世龍攝）

但今天中午高雄市區天氣良好，也沒下雨，為何路上會突然出現大坑洞？對此，水利局表示，主要是中華路屬於省道，早期建置很久了，使用過程中沖刷變成結構性老舊等，經過車輛經過行駛的話可能就有塌陷，這是屬於自然淘汰機制。

不過，道路老舊問題是可以預測，水利局表示，後續會定期做檢視，另外，針對這起事故造成運送泰國蝦的貨車左前輪下陷，後續將會關心車輛損害部分。