開學日南警校園交管護童專案　交通局力推大專院校公車進校園

▲台南市長黃偉哲說明警方執行「護童專案」及交通局力推大專院校公車進校園及非洲豬瘟防疫宣導情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲說明9月1日校園交通管制「護童專案」及交通局力推大專院校公車進校園及非洲豬瘟防疫宣導。

根據中央流行疫情指揮中心今(1)日公告，全國新增1例本土新增案例及5例境外移入個案，台南無新增本土確診病例。史上最長暑假結束，今(1)日全國國中小學生正式上課，為避免疫情期間人車群聚擴散，也維持校門口接送與停車的秩序，台南市警局啟動「開學日護童專案」，針對轄內211所國小，共規劃224班次、動員警力472人及民力82人至校園周邊巡邏，維持學童安全及停車秩序，甚至協助防疫工作並加強交通安全宣導。市長黃偉哲表示，今天開學的秩序都很良好，感謝員警的辛勞與用心，讓孩童們可以安心上學去。

接下來九月中就是大學開學，對於台南市轄內大學、大專院校的公車服務。交通局表示，南府提前部署，協調各客運業者自今日起的上下班尖峰時間，開了約300班次的公車，至於熱門路線或學校密集區，也將視後續實際需求，於協調後加開班次；市民可透過大台南公車App查詢公車動態，了解即時訊息。

另對於校園公車路線部份。交通局副局長熊萬銀表示，台南市境內共15所大專院校都有公車路線服務，其中6所學校的公車路線是延伸進入校園內設站，校園無法行駛公車的學校也都在校門口及鄰近幹道設站，並和校方滾動檢討，依師生需求規劃與調整班表。

公共運輸處指出，除了公車路線班次的配合，該處也持續推動各種優惠，鼓勵大專學生使用公共運輸取代自行騎機車。除了幹支線公車基本里程免費與轉乘優惠，台南市大專生持結合電子票證功能的學生證，亦可比照市民卡，享搭乘市區公車（0~99路，33、61路及高鐵快捷公車除外）平日半價、假日免費優惠，歡迎學子多加利用。

有關防範非洲豬瘟疫情稽查成效。農業局表示，台南市有598場養豬場，總在養頭數約58萬頭，原有14場通過環保局廚餘再利用檢核養豬場，也配合政策停用及不收受廚餘一個月。至於農業局及各區公所針對「曾用廚餘，但轉飼料或停業、歇業列管養豬場」，計有69場，每月進行清查，目前無違規情事。

黃偉哲再次提醒市民朋友，為防堵非洲豬瘟，台南市政府祭出檢舉獎金，鼓勵民眾如發現走私或非法挾帶豬肉或相關製品，請撥打通報專線：06-6323039，若案件經查證屬實，市府將頒發獎金5000元，以杜絕非洲豬瘟疫區肉品入境。

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