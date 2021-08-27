變胖了！全家超Q「胖胖霜淇淋」新登場　全台只有30門市吃得到

▲全家霜淇淋變胖了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

太可愛！積極在經營「霜淇淋」事業的全家超商這次又玩出新花樣了，打造超萌「米其林霜淇淋」，可以看到基本大小的霜淇淋瞬間變胖近1倍，光是外型就療癒到不行，尤其搭配近日粉橘色蜜柑霜淇淋，根本捨不得吃，且只有綜合口味才有，還加量不加價，即日起全台30門市限定販售。

▲變胖的霜淇淋超級可愛。

全家霜淇淋悄悄改外型了，這次登場的是有著豐滿身材的「圓滾滾霜淇淋」，外型就像米其林寶寶一樣，可愛爆表，搭配近日新出的粉橘色「日日蜜柑霜淇淋」結合牛乳霜淇淋，真的萌到不行，提醒須點綜合口味才吃得到，即日起於全台30門市限定開吃。

▲GODIVA全新椰子鳳梨霜淇淋登場。

另，今年比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」的霜淇淋又推出全新「椰子鳳梨」口味，選用濃郁椰奶結合經典白巧克力製成巧克力霜淇淋後，撒上鳳梨果乾、可可椰子脆片點綴，最後淋上焦糖醬，熱愛椰子味的冰控絕對要吃，除了單一款，也有加了經典黑巧克力霜淇淋的雙重口味，絕對要怒吃一波，即日起限量登場，賣完為止。

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