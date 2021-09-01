現賺6塊雞塊餐！「麥當勞APP」改版上線了　3大新功能怎麼用快看

▲麥當勞APP今日正式升級更新。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞2016年推出「麥當勞報報APP」，至今累積超過600萬會員，今（1）日首度進行大改版，全面升級為「麥當勞APP」，並祭出3大有感新功能，包括行動點點卡、出任務賺積分及隨買店取，提供更好消費服務，而今天下載APP或更新升級並綁定實體點點卡後就送3500積分，直接先領116點可免費換6塊麥克雞塊套餐。

▲麥當勞APP全新改版。（圖／翻攝麥當勞APP，下同）

麥當勞APP改版登場，最吸睛的3大功能必須先掌握，第一為「行動點點卡」正式上線，於APP內建虛擬儲值卡提供服務；再來是全新的「天天出任務賺優惠」，包括每天登入App完成簽到、看影片賺積分（每14天可參加1次）、轉轉圈等相關任務都可賺分累點，有5點至50點不等可免費領；最後為「隨買店取」，於APP上就可買到單張或多張電子商品券還能轉贈送禮，並開放至全台門市、自助點餐機、得來速都可換。

▲▼新功能超豐富。



《ETtoday新聞雲》也實際操作新版麥當勞APP，不僅頁面更加豐富，首頁部分就能看到點數、積分、電子商品券、優惠券等數量，接著往下滑就是所有服務功能，點進去「最新任務」會出現完成的任務紀錄以及可參與的當期任務； 「隨買店取」則有多款優惠組合提供購買，「點數兌換」部分按進去想吃餐點可以用「點數+現金」或「全點數」兌換，方便到不行。

至於積分換點部分可點選首頁「我的積分」中的「積分轉點數」功能，每30積分可換1點，最低20點就可免費吃蛋捲冰淇淋、薯餅、薯條等，最高160點可換吃2塊麥脆雞經典套餐，提醒點數免費吃餐點不開放轉贈，僅供本人兌換。為慶祝APP改版上線，即日起只要完成下載或更新，就有登入禮「行動點點卡」1張，9月30日前綁定還可獲3500積分，先擁有116點，而100點即可換價值115元的「6塊麥克雞塊經典套餐」。

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