　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

現賺6塊雞塊餐！「麥當勞APP」改版上線了　3大新功能怎麼用快看

▲▼麥當勞APP更新。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP今日正式升級更新。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞2016年推出「麥當勞報報APP」，至今累積超過600萬會員，今（1）日首度進行大改版，全面升級為「麥當勞APP」，並祭出3大有感新功能，包括行動點點卡、出任務賺積分及隨買店取，提供更好消費服務，而今天下載APP或更新升級並綁定實體點點卡後就送3500積分，直接先領116點可免費換6塊麥克雞塊套餐。

▲▼麥當勞APP更新。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲麥當勞APP全新改版。（圖／翻攝麥當勞APP，下同）

麥當勞APP改版登場，最吸睛的3大功能必須先掌握，第一為「行動點點卡」正式上線，於APP內建虛擬儲值卡提供服務；再來是全新的「天天出任務賺優惠」，包括每天登入App完成簽到、看影片賺積分（每14天可參加1次）、轉轉圈等相關任務都可賺分累點，有5點至50點不等可免費領；最後為「隨買店取」，於APP上就可買到單張或多張電子商品券還能轉贈送禮，並開放至全台門市、自助點餐機、得來速都可換。

▲麥當勞APP更新。（圖／翻攝麥當勞APP）

▲▼新功能超豐富。

▲▼麥當勞APP更新。（圖／翻攝麥當勞APP）

《ETtoday新聞雲》也實際操作新版麥當勞APP，不僅頁面更加豐富，首頁部分就能看到點數、積分、電子商品券、優惠券等數量，接著往下滑就是所有服務功能，點進去「最新任務」會出現完成的任務紀錄以及可參與的當期任務； 「隨買店取」則有多款優惠組合提供購買，「點數兌換」部分按進去想吃餐點可以用「點數+現金」或「全點數」兌換，方便到不行。

至於積分換點部分可點選首頁「我的積分」中的「積分轉點數」功能，每30積分可換1點，最低20點就可免費吃蛋捲冰淇淋、薯餅、薯條等，最高160點可換吃2塊麥脆雞經典套餐，提醒點數免費吃餐點不開放轉贈，僅供本人兌換。為慶祝APP改版上線，即日起只要完成下載或更新，就有登入禮「行動點點卡」1張，9月30日前綁定還可獲3500積分，先擁有116點，而100點即可換價值115元的「6塊麥克雞塊經典套餐」。

【你可能也想看】

►限時5天買1送1！純白手搖飲「＆TEA」新亮相　必喝海鹽奶蓋系列
►全台第7間！好市多新竹店停車場也要收費了　實施時間曝光
►變胖了！全家超Q「胖胖霜淇淋」新登場　全台只有30門市吃得到

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►1680元買到整組COACH！

ET快訊
7月打完AZ！真理大學人文學院院長昏倒逝世　享年54歲
上學途中媽媽突然睡倒路旁！　9歲兒超淡定撥手機
陳時中稱「疫苗數已經夠」　網揪1關鍵打臉：BNT會笑台灣
大牙結婚1年爆「夫妻無話可說」　老公找人曖昧鐵證曝光
免費吃6塊鷄塊餐！　麥當勞APP改版3大新功能曝
獨／240萬買「全新BMW」狂爆震、油門鎖死　車主怒：遇到檸
《黑澀會》玉兔爆肥！　比基尼震撼照遭瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

現賺6塊雞塊餐！「麥當勞APP」改版上線了　3大新功能怎麼用快看

混合教學成新常態！開學筆電現採買潮　Acer萬元教育國民機月夯賣700台

一覺醒來就變白！今夏最強日本「日南製藥美白錠」成功「改變膚色」

搶攻開學早餐優惠一次看！肯德基週五指定套餐49元、摩斯2套100元

限時7天！爽喝7-11咖啡「第2杯10元」　星巴克全品項第2杯半價

【廣編】3M空氣濾淨品類限時95折　指定通路加購機款現省３千

「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

大直ATT改名衝IP動漫特區　2周吸5萬人次進場

搶先祭補班小確幸！摩斯咖啡「買1送1」　9月優惠一次看

9月衝業績　麗晶精品滿2萬回饋5%　台北101滿萬送千

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

重機加65塊汽油「烤漆被油滴變黃」　討1萬2維修！加油站：給發票就賠

江宏傑開啟同居生活…被問：是想放假？　吳思賢脫口「小春和粿粿同隊」糗了ＸＤ

郭靜被檢討「一直沒大紅」　深夜吐心聲：心裡很沉重

許瑋甯鬆口感情現況！　爆和邱澤「假戲真做」

在台日本人「爆買550kg台灣鳳梨」 全送回日本！當地人嚇：芯也好吃

現賺6塊雞塊餐！「麥當勞APP」改版上線了　3大新功能怎麼用快看

混合教學成新常態！開學筆電現採買潮　Acer萬元教育國民機月夯賣700台

一覺醒來就變白！今夏最強日本「日南製藥美白錠」成功「改變膚色」

搶攻開學早餐優惠一次看！肯德基週五指定套餐49元、摩斯2套100元

限時7天！爽喝7-11咖啡「第2杯10元」　星巴克全品項第2杯半價

【廣編】3M空氣濾淨品類限時95折　指定通路加購機款現省３千

「烏魚子+蛋黃酥」奢華爆棚　小編開箱名店月餅禮盒滿足喊「太犯規了」

大直ATT改名衝IP動漫特區　2周吸5萬人次進場

搶先祭補班小確幸！摩斯咖啡「買1送1」　9月優惠一次看

9月衝業績　麗晶精品滿2萬回饋5%　台北101滿萬送千

搭訕被嫌矮對「潑屎妹」下手判3月　他出庭也遭不明人士潑糞

不只CR-V　日媒曝Honda明年新車還有這款「小跨界休旅」！

趙麗穎變瘦展現「高級臉」　超自然妝容打造女神風範

大谷翔平超狂盜本壘成功　天使6比4送洋基4連敗

布偶測出心跳！賣大陸血氧機狠撈290萬　黑心商人竟向檢哭窮

房客1年沒繳租金　留「8千啤酒罐」馬桶堆滿糞！清潔工聞惡臭狂吐

台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻　正港老闆淪司機小弟

7月打過AZ！真理大學人文學院院長田啟文昏倒逝世享年54歲

印度怪病爆「神祕高燒」至少50死、多是兒童　新冠篩檢全為陰性

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣…遭陸網友群嘲：丟臉

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

消費熱門新聞

直男用心給「儀式感」讓女友傻眼

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看

葉家妤謝「恩公」暴風鏟肉7公斤

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

「3大速食店」限時優惠一次看

搶先祭補班小確幸！摩斯9月優惠

限時7天！爽喝超商咖啡「第2杯10元」

好市多新竹店停車要收費了！時間曝光

麥當勞報報優惠券、歡樂貼要停發了

星巴克、迷客夏11大飲品　30萬杯1元起暢飲

麥當勞早餐「薯餅」回來了！

烏魚子+蛋黃酥　小編開箱喊「太犯規」

搶攻開學！肯德基週五早餐49元

更多熱門

相關新聞

麥當勞早餐「薯餅」回來了！

麥當勞早餐「薯餅」回來了！

8月中因全球航運供貨不穩，麥當勞早餐必吃「薯餅」暫時停止供應，引來一票網友崩潰哭「不能沒有薯餅呀！」不過今（31）日終於等來好消息，麥當勞表示，薯餅自8月28起陸續到店，目前已全面恢復起司脆薯雙牛堡等薯餅相關產品供應。

麥當勞薯餅回來了！他實測樂歪

麥當勞薯餅回來了！他實測樂歪

日本麥當勞最老店員　93歲爺輪大夜班

日本麥當勞最老店員　93歲爺輪大夜班

驚見前車載牛買速食！她傻眼PO網釣出飼主

驚見前車載牛買速食！她傻眼PO網釣出飼主

「3大速食店」限時優惠一次看

「3大速食店」限時優惠一次看

關鍵字：

麥當勞ＡPP更新

讀者迴響

熱門新聞

「全世界沒人優先施打18-22歲」　醫曝蔡政府原因

李佳穎「穿12歲童裝」　童年長腿照曝光！

庾澄慶騎車出意外！　驚悚傷勢照曝光

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

校花學霸淪啃老族！她癡纏性騷教授18年

348萬人瘋搶BNT　醫：下下下批也輪不到你們

高端單日施打人數曝光！網一看嚇傻

竹科媽寶男劈8女「睡高中生」　媽媽下跪幫忙收尾

醋男怒斬情敵！狂砍新歡43刀慘死

加開預約AZ「這族群」遭放生　網崩潰：是我

什麼都不要了！青峰獲判無罪　林暐哲放棄上訴

打高端猝死第3例家屬淚訴　「看新聞才知死因」

王永慶528億遺產爭奪戰落幕！　王文洋纏鬥三娘13年大和解

海軍渣男「假交往真騙砲」　噁心訊息曝光

噴漆女粉紅跑車遭起底　爆託售亂改色害車牌註銷

更多

最夯影音

更多
殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢

殯儀館燒庫錢見20萬真鈔裝紅包　專家：往生者捨不得花的壓歲錢
漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

漢光預演意外...F16V降落衝出跑道　拋傘仍剎不住「機首插進土裡！」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

獅子大開口！冰淇淋伯強迫買單　不說價格...直接裝好「1支100元」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」　 收女粉私訊：當媽要自重，穿著保守

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

震撼！雲南45秒爆破15棟爛尾樓 新買家花40億蓋「低密度」住宅區

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面