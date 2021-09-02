抹茶貓貓現身！中秋限定「貓咪起司蛋糕」超商開賣了　還送保冷袋

▲NEKO NEKO CHEESECAKE中秋限定禮盒於超商限量開賣。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

這次是新的抹茶喵喵！日本超夯起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，因主打Q萌貓咪造型蛋糕掀起打卡潮，今年4月更首度登台引起一股「貓咪炫風」，累積超高人氣。這次為搶攻中秋商機，於指定超商祭出2款限定禮盒，其中，還有首度現身的抹茶貓貓，可愛到不行，即日起限量開賣。

▲▼貓咪起司蛋糕中秋禮盒「布里貓福氣袋」一次就能吃到2款蛋糕。（資料圖／記者蕭筠攝）

有著東京最強伴手禮之稱的起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，主打療癒貓型蛋糕，其中，必吃5吋「布里貓起司蛋糕」，是採用起司之王布里德蒙起司搭配杏自製杏桃果醬，酸甜杏桃果醬罪惡到不行，還有另一款「經典貓起司蛋糕」，選用進口澳洲乳酪製成，每一口都能吃到起司奶香，口感鬆軟，且搭配小巧貓咪臉蛋根本捨不得吃。

▲貓貓燒果子有最新抹茶口味。

這2款起司蛋糕也變身中秋限定禮盒「布里貓福氣袋」即日起於全家「全+1行動購」限量開賣，同步推出最新「貓貓燒果子禮盒」，嚴選法國Isigny奶油結合日本愛心麵粉製成，口感綿密鬆軟、奶油香氣十足，除了原味外，還首度出現抹茶口味，這可是抹茶貓貓首度現身，可愛爆表，2款禮盒皆附贈保冷袋，今年中秋送這絕對沒問題。

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