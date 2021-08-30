台灣才有！「漢堡王 x Pocky」超濃巧克力聖代開吃　還撒了玉米片

▲「漢堡王 × Pocky」首聯名推台灣限定聖代。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這款聯名絕對要進到胃裡！人氣速食品牌「漢堡王」首度攜手超人氣日本巧克力棒品牌「Pocky」，聯名打造台灣限定超濃「贅沢巧克力聖代」，經典的奶香冰淇淋淋上超濃巧克力，再放上增加3.8倍巧克力的巧克力棒，超濃滋味巧克力控絕對要嚐鮮，即日起正式開吃。另，近日全家新推的「圓滾滾霜淇淋」也於全台30門市限定販售中。

▲聯名巧克力棒的巧克力量較一般增加3.8倍更加濃郁。

「漢堡王 x Pocky」首度聯手推出台灣限定聯名「贅沢巧克力聖代」，是選用經典的奶香冰淇淋聖代淋上濃郁巧克力醬，搭配酥脆奢華牛奶巧克力棒，不僅比一般巧克力棒粗，巧克力量還增加3.8倍，更加濃郁，最後再撒上玉米脆片增加口感，即日起限店、限時登場，提醒微風南山、微風北車、欣欣、新師大、一航、樹林、竹科台積、美光、南科台積店無販售。

▲全家「胖霜淇淋」全台30門市限定吃。

另，全家人氣霜淇淋近日也悄悄改外型了，這次登場的是有著豐滿身材的「圓滾滾霜淇淋」，外型就像米其林寶寶一樣，可愛爆表，搭配近日新出的粉橘色「日日蜜柑霜淇淋」結合牛乳霜淇淋，真的萌到不行，提醒須點綜合口味才吃得到，即日起於全台30門市限定開吃。

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