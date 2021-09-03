LIVE／「染疫機師傳給兒子」全校停課　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。第七輪AZ疫苗接種今開打，而加開的23至28歲民眾上午起兩天展開預約，另傳出再有2名長榮機師接種兩劑AZ疫苗後確診，其中一人更傳染給就讀台北科技大學附屬桃園農工的兒子，該校全面緊急停課，相關事宜預期將於記者會中說明。

第七輪開放29歲以上民眾預約AZ疫苗，總計約80.6萬人完成預約，今起（9月3日）至9月10日施打。為利疫苗資源有效利用，今起（9月3日）上午10時至9月4日下午6時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)民眾」預約，延長施打時程為9月9日至9月12日。

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另外，先前公布的境外移入案16066是一名長榮航空台籍機師，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。不過，今日傳出又有兩名長榮機師突破性感染，其中一人更傳染給就讀台北科技大學附屬桃園農工的兒子，該校全面停課14天，兩千多名師生緊急驗PCR。

為杜絕Delta病毒，指揮中心已宣布15日起完整接種兩劑疫苗的機組員仍須居家檢疫，也就是需進行5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不可在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿進行檢疫。不過，因為已有3位機師突破性感染，指揮中心擬下令即起實施上述加嚴措施。