「就算掉棒也是中國強行打掉」　謝志偉回擊柯文哲指中央買疫苗掉棒

▲駐德代表謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

實習記者張鈞量／台北報導

駐德代表謝志偉日前以接力賽比喻BNT疫苗抵台過程，引起國內各界議論，台北市長柯文哲就以中央掉棒反諷接力賽之說，對此，謝志偉3日臉書發文回擊，表示就算民進黨政府掉棒，也是被中國強行亂入打掉的，「柯文哲永遠看不到鄰國的錯」、「柯文哲的問題不在棒而在捧，請問，捧的是誰的啥」。

謝志偉表示，台灣既然是民主國家，執政者被批評、被質疑是正常現象，然而，即便在言論自由的國家裏，批評也有兩大禁忌。一是不能造謠、説謊，二是避免穢語污詞。

謝志偉評論，因此修辭的功能極為重要，古希臘人的人文訓練對此即甚為重視，比喻是其中一項。我以「四百公尺接力賽」比喻台灣政府（疾管署）採購BNT疫苗，被中國蠻橫阻撓。結果，此喻引來各種比喻，有的說不是「接力賽」，而是「障礙賽」，指責「政府設障」。有的則説「前三棒根本跑錯方向」等等。

謝志偉認為，柯文哲説「事實真相是，他們(民進黨)棒都掉在地上，老郭只要跑上去，撿起來繼續跑，就是這樣」也是嘗試以比喻來抒論，有進步。

接著謝志偉話鋒一轉批評，「就算民進黨（政府）掉了棒子，也是被中國強行亂入打掉的」。他質疑，柯文哲永遠看不到「鄰國」的錯，「全國」自動改成「台灣」至今猶令人質疑恥笑，不是沒有原因。而這也不是第一次。

謝志偉表示，柯文哲的問題不在棒，而捧，「請問，捧的是誰的啥」。他也批評，柯文哲並不孤單，有趙等人搶著捧，手不酸。他們都看不到「鄰國」錯，也見不得「我國」好。