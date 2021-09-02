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「體育政策要有長遠規劃」　柯文哲：不要像普渡拜拜熱鬧一天就沒了

▲▼柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市政府2日下午2時於台北體育館1樓綜合球館舉辦「台北市110年運動有功團體及人員表揚典禮」，由台北市長柯文哲親自頒獎，向運動有功團體及人員表達敬意，柯文哲表示，體育政策不能只注重一次比賽的得失，「昨天總統府前舉辦了盛大的東奧英雄凱旋派對，然後呢？」

柯文哲表示，每年臺北市都會表揚體育有功團體及人員，包括選手、教練與協會、團體，體育能凝聚人心，東奧舉國關注，因為運動競賽就是超越自我、挑戰極限，但曲終人散後要如何延續熱情，「昨天總統府前舉辦了盛大的東奧英雄凱旋派對，然後呢？」

柯文哲表示，體育政策不能只著重一次比賽的得失，要有整體性的規劃和結構的改變才行。自己的看法是，在結構上要把體育署改為部級單位、不要放在教育部底下，讓懂體育的人來制定和執行體育政策、給充足的經費，「政府要做挑高見遠的事情，不要像普渡拜拜一樣，熱鬧一天，過了也沒人管了。」

對於體育振興政策，柯文哲指出，政府在賦稅政策的減免要更大方，讓有心投資運動的企業感受到政府的支持、未上市的企業也可考慮用基金會的模式或任何減免稅賦的方式鼓勵，避免像桃猿La New或兄弟飯店都因為企業規模不大，最後割愛於他人，「體育的推廣需要產業化、企業化，才能成長茁壯。」

對於競技項目，柯文哲表示，運動既然是個產業，就要集合社會各界共同來參與，請到好的教練、採購更好的訓練設備、培養重點奪牌項目，但也要嘗試新的項目，例如跳水運動，「不要什麼都參加，挑項目單點突破，整體的成績加總就會好。」

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