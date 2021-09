貝里斯渴求高端疫苗　陳燦堅積極回應盼更穩定中南美友好邦誼

▲高端疫苗總經理陳燦堅。(圖/高端疫苗提供)

生活中心/台北報導

今年是友邦貝里斯獨立40周年,外交部長吳釗燮9月2日代表蔡英文總統和貝里斯總理布里仙紐通話表達祝賀,布里仙紐代表貝國政府及人民感謝我國政府長期支持貝里斯各項建設及協助對抗新冠肺炎疫情。事實上,貝國當地媒體披露該國衛生部長已與台灣洽詢希望引進我國產疫苗高端。

美國BBC新聞網5月曾報導,台灣在中南美洲邦交國面臨中國「疫苗外交」誘惑,我國友邦巴拉圭、宏都拉斯都在中國以外交為條件願意提供疫苗,宏都拉斯總統埃爾南德斯還一度稱,願意應中國方面建議,構建「外交橋樑」以購入中國疫苗。

面對中國策略,我國外交部曾在4月稱,北京在疫情期間「企圖破壞台灣與友邦邦誼的威脅一直存在」,直接指責中國利用疫苗「不當擴張影響力」,當時也曾表示,一旦台灣國產疫苗進入第三期人體試驗並獲得緊急使用授權,願意在滿足國內需求的前提下向友邦輸出疫苗。

隨著中國疫苗效力受到質疑,許多受捐贈的中南美洲國家例如智利儘管許多民眾施打兩劑中國科興疫苗後,染疫人數仍不斷升高,中國欲用疫苗外交策略強攻我友邦的策略並未成功。

現況我國在藉由疫苗協助中南美洲友邦,僅限於高端自行向巴拉圭申請,並在7月正式取得該國醫藥法規主管機關國家衛生監督局(DINAVISA)的第三期臨床試驗申請,上月底高端也已將試驗疫苗運抵該國,此外也由高端自行向巴國申請緊急使用授權(EUA),希望能夠加快速度為巴國提供疫苗資源。

對於貝里斯盼能購入高端疫苗的消息批露後,台灣的指揮中心指揮官陳時中說,若台灣接種量充沛才會考慮,只要台灣還有民眾要打,就不會出貨。

「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」在國際疫情日益嚴峻時,台灣喊出口號願意、也有能力對國際友人伸出援手,目前友邦已伸手希望台灣救援,高端疫苗總經理陳燦堅表示,希望台灣政府積極要求加速疫苗量產,因為提供疫苗協助友邦降低疫情衝擊,不只是基於人道考量,更是外交重要戰略,陳燦堅指出,國產高端疫苗會是我穩定中南美洲邦交,對抗中國疫苗外交陰謀,甚至拓展我外交的「重要武器」,向友邦祝賀生日快樂時,應該更積極展現維護友好邦誼的行動。