機組員忍不住「隔離14天難受」奔摩鐵連結　！網怒：給方便當隨便

▲長榮機師連3人確診。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

長榮航空5天內爆出3名（案16066、案16119以及案16120）機師染疫而其中2名機師的足跡更是橫跨4縣市，且曾不約而同入住過摩鐵，許多人擔心疫情會再次爆炸，網路上也普遍將矛頭指向機師的檢疫規定太過寬鬆，就有網友憤怒直言，待在防疫旅館耍廢根本超爽，「隔離14天很難嗎？」

有網友在PTT發文，隔離14天可以在旅館內吃爽爽睡爽爽，要追劇、打遊戲想幹嘛都可以，「根本爽爽休假半個月」，很多在夜市擺攤、開餐廳的生意人，一個月都還不一定休得到一天假，但是機師只要隔離就可以休14天，「旅館住14天是有比連續工作還累哦」。

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貼文一出引起熱議，「本來就應該跟一般民眾一樣14天阿，公平」、「就你們航空業最特別，關不住」、「給他們方便他們當隨便」。然而，也有不少網友針對機師足跡出現摩鐵一事狂酸，「老二休14天會難過」、「會腫漲難受」、「機師就很愛人與人的連結」、「性飢渴」、「不能去摩鐵很不方便」、「下面沒法止癢啊」、「機長不能去鬆一下，會有飛安問題」。

▲機師足跡出現摩鐵，引爆網友不滿。（圖／翻攝自PTT）

不過，前桃園市議員王浩宇表示，如果現在機師檢疫是14+0，航空公司的國際航班至少取消2/3以上，首當其衝的就是航空的運費，半導體產業會先倒一半，產品送不出去，台灣會有百萬人失業。

網友們對此也感到很納悶，「重點是不能跟人接觸，機師開放可以出去趴趴走，跟隔離不準跟人接觸，到底為啥會影響到航班量啊？」「大概就是不能出去玩很影響心情」、「這次扯的是，自主健康管理期間又聚餐，又去人多的地方觀光吧」、「對啦，貨運很重要，國內炸掉都沒差啦」、「機師到底為什麼可以這麼高傲，每次他們不遵守防疫規範的代價都是大家承擔」。

▼桃園市足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）