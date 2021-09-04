傳長榮機師「自提退休」炸鍋了！鄉民求開除：退了還有退休金

▲傳其中一位確診機師自請退休，讓鄉民全炸鍋。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站3日晚間報導《長榮機師「說謊瞞症狀」恐遭開除！爆自提退休》，長榮2名機師「突破性感染」，其中一名機師疑似違反防疫規定，在加強自主健康管理期間聚餐，且在澳洲返台航班前，已出現確診症狀未通報，有症狀卻勾選「沒有」。有消息指出，該機師向長榮航空提出退休申請，讓鄉民紛紛炸鍋。

有消息指出，該機師目前已向長榮航空提出退休申請。對此，長榮航空表示，內部在3日已召開事實調查，預計4日開會，也傳出要開除當事人。儘管長榮並沒有證實「機師自請退休」這件事，但光是聽說，鄉民就已經氣到不行。

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有網友在PTT的Gossiping板上問卦「長榮違規機師自請退休」，看到傳聞後，他忍不住開批「臉皮到底能有多厚？」其他人也炸鍋，「想跑？罰金跟公司融資，賠完再說吧」、「損害公司形象，直接Fire加業界封殺」、「還可以這樣喔，出來面對」、「長榮應該硬起來直接開除。」

還有網友強調，「自請退休」這個動作真的很氣人，「退休還有退休金」、「還想趁早領退休金喔」、「賠錢啊！還想領退休金喔」、「退休個屁，直接開除沒退休金」、「這真的是高歌離席耶」、「沒有法律責任嗎？」也有人直呼，不管機師有沒有自請退休，違反規定就是不對，更遑論讓台灣再次爆出危機。