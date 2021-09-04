快訊／長榮確診機師被解僱！檢疫期間「2動作違規」恐擴大疫情

記者李宜秦／台北報導

指揮中心昨日公布，長榮兩名完整接種疫苗的機師仍確診新冠肺炎，其中一名確診機師違反防疫規定，於自主健康管理期間聚餐、疫調不確實，長榮今日召開紀律評議委員會後決議開除該名機師，長榮表示稍後將發布聲明。

▲長榮航空確診機師違反防疫規定。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前公布境外移入案16066是一名長榮航空台籍機師，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。不過，昨日又有兩名長榮機師突破性感染，為案16119及案16120。

案16119與案16120同班機從澳洲返台，但案16120曾執飛芝加哥長程航班且有症狀，因此暫時歸類為美國境外移入。調查認定，其中一人在加強自主健康管理期間聚餐，且在澳洲返台航班前已出現症狀，健康聲明書卻勾選「沒有」，違反機組員加強自主管理規範。

針對機師違規一事，交通部民航局表示，初步有掌握相關資料，會約談當事人說明，如確認違規，將依傳染病防治法開罰，依法可罰10到100萬元。

長榮即日將進行各機隊飛行員PCR普篩，總計飛行員約1200人、曾飛芝加哥航班機組員約300人，共約1500人進行PCR檢測。長榮表示，因應芝加哥組員返台居家檢疫之規範，並讓飛行員做最有效的派遣將航班影響降到最低，台北-芝加哥航線即日起暫停提供客、貨機飛航服務，恢復時間將視檢疫規範調整再行決定。