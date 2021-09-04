染疫機師違規遭火速開除！長榮曝：檢疫期間「餐敘還到診所就醫」

記者李宜秦／台北報導

長榮航空兩名機師確診，其中案16120違反防疫規定，於自主健康管理期間聚餐，還對疫調說謊，有症狀卻未通報，長榮航空今日開會決議開除該名機師，認為案16120機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，對案16120機師做出免職處分。

▲長榮航空多名機師確診。（圖／記者李毓康攝）

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長榮航空表示，已完成兩劑疫苗施打的機師(案16120)於近日確診，經疫調發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間，與友人餐敘，並至診所就醫卻未依法事先聯繫當地衛生局，及8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」；該名機師已違反疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」。

長榮航空指出，已於9月3日展開事實調查，今(4)日上午10:00召開紀律評議委員會，會中根據調查證據，認為案16120機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，經紀律評議委員會一致決議，對案16120機師做出免職處分，即日起生效。



長榮航空表示，一向遵守政府的防疫政策並嚴守防疫的立場，對於違反防疫規定的同仁，本著勿枉勿縱的態度，決不會寬貸。

▲指揮中心昨日公布又有兩名機師確診。（圖／指揮中心提供）

指揮中心先前公布境外移入案16066是一名長榮航空台籍機師，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。不過，昨日又有兩名長榮機師突破性感染，為案16119及案16120。

案16119與案16120同班機從澳洲返台，但案16120曾執飛芝加哥長程航班且有症狀，因此暫時歸類為美國境外移入。調查認定，案16120在PCR結果出來前就長途移動並和外人聚會，也未確實填寫健康聲明書，違反機組員加強自主管理規範。