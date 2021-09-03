印度神童預言6度成真　最新點名「經濟復甦日」就要來了

▲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）已經第6度預言成真。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者趙蔡州／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）六度神準預言而聲名大噪，他近期在YouTube影片中指出，全球有望脫離最壞的情況，今年12月起經濟會開始復甦，但數個月後又會面臨一陣劇烈動盪，直到2023年4月23日後才會慢慢好轉。

阿南德在影片中預測，全世界9月至11月將經歷最壞的日子，可能會有一波新冠肺炎的疫情新高峰，直到11月21日後才會開始好轉，擁有比較好的生活品質，進入12月後經濟也會有稍微復甦的趨勢。

他也提醒，2022年4月22日會有「火土大合」發生，屆時世界可能出現巨大變數或嚴重困難，至於經濟穩定復甦則等要2023年4月23日後才會好轉。

阿南德以前曾經警告，6月20日後歐洲、印度、美國、日本將發生大事，結果不但多國的疫情反彈，美國與日本更發生邁阿密大樓倒塌和靜岡嚴重土石流等災禍。

▲美國Delta病毒感染者數增加。（圖／路透社）

進入7月後，阿南德又強調，木星7月21日開始逆行，「8、9月木星逆行在魔羯座，恐對世界不利」，結果各國8月紛紛發生嚴峻情況像是希臘、土耳其野火、海地7.2強震、阿富汗塔利班問題等，六度預言成功讓不少人開始相信他的說法。

儘管如此，阿南德沒有科學根據的預言，依舊讓許多人覺得是胡扯，萬芳醫院精神科醫師潘建志也提醒，新冠病毒不斷變異，人類任何行為都會影響病毒的進化方向，別輕易相信任何個人主觀判斷，「特別是印度神童阿南德的預言，根本在汙辱科學家」。

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