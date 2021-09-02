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技工圖利環保業者上億！開賓士戴名錶　涉案9官商羈押禁見

▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／讀者提供）
▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／讀者提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，有技工疑似趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，檢調已帶回涉案技工和多名環保業者偵訊，檢察官訊後依貪污罪聲押洪男、司機及環保業者等9人，高雄地院全部押准。

▲南區資源回收廠 。（圖／翻攝南區資源回收廠臉書）

▲南區資源回收廠 。（圖／翻攝南區資源回收廠臉書）

高雄市環保局南區資源回收廠驚傳貪污案，事情會爆發，就有環保局長官於今年年初發現垃圾車進廠的實際載運垃圾量和過磅噸數明顯不同，直覺有異通報政風處。調查發現疑似是事業廢棄物地磅資訊系統異遭人動手腳，原先計算方式就是過磅數字減掉倒完垃圾後第二次過磅數字，以重量來算處理費，但卻有特定業者進廠，系統就會「自動」減量，最多甚至減少6至7公噸，經計算，一年來出現異常的數字超過萬筆。由於事業廢棄物代清理費越來越高，2017年起每公噸處理費從1700元調漲至2413元，今年再漲至3150元，過磅數量短報對業者而言獲利可觀。

廉檢查出發現2名前現任技工涉案，現任49歲的洪姓技工是負責地磅站相關業務，月薪約3至4萬左右，卻開賓士車，又在他的家搜到大筆現金和名錶，除了他，還有張姓前任技工也涉案，他離職後經營資源回收業，利用熟知進出廠處理流程少繳了大筆垃圾處理費。

▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／讀者提供）

▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／讀者提供）

專案人員在他們家中共找到9百多萬現金，也都有不少台名車以及名錶，但除了技工還有電腦維護人員、以及高雄5、6間環保業者、司機都涉案。專案小組已經掌握不少明確事項，前現任技工和環保業者及司機等9人被依貪汙治罪移送遭聲押，高雄地院全裁定羈押禁見。

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