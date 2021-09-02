夏姿限量版蘇繡服洗到褪色　貴婦提告求償9.9萬！免賠理由出爐

▲李姓貴婦把一件夏姿限量版蘇繡服送洗，指控卻被洗衣店洗到褪色。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名李姓貴婦將一件珍貴的夏姿限量版蘇繡服，送到一家連鎖洗衣店請求幫忙處理上頭一處黃漬，沒想到取件後，她認為整件衣服全部褪色，絲面無光澤，氣得向店家求償9萬9千元，但高雄地院法官勘驗衣服，認為該衣服服面色澤光滑平均，並沒有深淺不一，也無法認定送洗後褪色，因此僅判洗衣店要歸還衣服，不用賠償。

據判決書指出，一名李姓貴婦在前年12月，拿著一件有黃漬的夏姿限量版蘇繡服到洗衣店送洗，16天後她接獲通知簡訊前往該洗衣店，發現衣服退色，且絲面無光澤，毀損極度嚴重，已經無法恢復。李婦表示，期間洗衣店的郭姓店員兩度打電話來說，要洗掉黃漬處，必須整件水洗才行，她想說洗衣是對方的專業，因此就答應，但她認為店家沒有先處理黃漬部位，而是把整件衣服泡在強烈洗劑當中。

她不滿指出，這件衣服是夏姿限量版的蘇繡服，市面上各個管道都找不到，連電視購物台一幅蘇繡牡丹畫作都要價新台幣8萬8千元，那是用一般布料去繡，而被洗壞的衣服是純絲面料去繡製，繡服前後各繡有八寶麗水繡紋，那是古代黃袍上圖案，其餘精細的繡圖也是相當精緻，如今一件精繡的蘇繡都要17至18萬元，因此認為店家要賠償她9萬9千元。

但店家郭女喊冤，收件時已告知洗衣服過程中有可能會褪色，她說：「但是洗完後，我們覺得沒有褪色，處理的很漂亮，也把原來的污漬處理掉」，因此同意還衣服，但不願賠償。

法官勘驗這件衣服，認為衣服服面色澤光滑，素面色澤平均，並無深淺不一之色差，而繡紋色澤明亮，也無不均勻的色差，繡紋色澤與素面色澤有層次，且衣服前後面均無黃漬。比對李姓貴婦提供先前的照片，洗過後色澤明顯較淡，但照片可能因拍攝條件不同而有所影響，無法認定是因清洗有褪色情況；因此判決店家應返還衣服，但不用賠償。全案可上訴。

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