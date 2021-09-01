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社會 社會焦點 保障人權

台版神鬼交鋒4／豪訂4千萬藍寶堅尼狂炫耀　起底冒牌富三代出身

記者黃宥寧／綜合報導

台灣也有個「神鬼交鋒男主角」！年僅23歲的呂男，冒充富三代身份、偽造生物科技公司名片，擠進上流社會累積人脈，更以一身稱頭的名牌，讓受害者深信不疑他就是名副其實的公子哥。取得信任後更進一步騙到錢，目前累積受害人數如肉粽般越拉越大串。據爆料者表示，他是「高雄囝仔」真實家境就一般般，疑與父母早已斷了聯繫。

▲▼呂圳溪馬賽克加深 。（圖／讀者提供）

▲23歲呂男宛如電影神鬼交鋒男主角。（圖／讀者提供）

詐騙手法曝光：

呂男假扮三星科技股票上市公司（5007）富三代，甚至偽造生物科技公司名片抬頭執行長，他以此方式招搖撞騙，甚至真實認識新北工業區理事長及議員，讓不知情的投資者認為他真的相當有本事更是公子哥，紛紛掏錢投資。

▼從事超跑事業陳老闆憤怒PO文要大家小心。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼呂圳溪 。（圖／讀者提供）

呂男8月到陳老闆超跑店訂購近4千萬的藍寶堅尼SVJ，允諾隔天要匯款卻搞失蹤，事後發現他竟拿合約佯稱是SVJ車主。陳老闆憤而將經過PO臉書後，沒想到受害者像拉肉粽一樣拉起來一整串，受害者持續增加，受騙金額累計中。

不僅如此，呂男甚至夥同黃姓男友人及他謝姓女友共同詐騙，住在美國從事愛馬仕精品代購的C小姐。C小姐跨海接受《東森新媒體ETtoday》訪問，勃然大怒表示，呂男的黃姓友人佯裝成客人接近她，稱是同行想借客源銷售包包，甚至對於精品知識也對答如流，讓她深信不疑，萬萬沒想到卻遭騙走4百萬，更意外曝光共犯一員竟是謝姓女友就是JKF女郎Q匠。

▲▼呂圳溪馬賽克加深 。（圖／讀者提供）

▲K小姐踢爆呂男以開發「情色交友軟體」APP騙取投資。（圖／讀者提供）

另外，K小姐也踢爆，呂男一直謊稱他在弄「情色交友軟體」APP投資案準備上市，因為他不想繼承父業「三星電子」想出來闖蕩，結果他拿出來的proposal上其中股東根本也是偽造的。

世界太小，準備投資者與被盜用的假股東雙方是朋友，心想說被盜用的假股東交際圈社交圈都是政商人士以及名媛貴婦，怎麼可能去做什麼情色交友軟體的合夥人？經由雙方見面證實確認，呂姓男子完全涉嫌偽造文書本來要提告的 他利用了他人的照片電話公司地址公司行號等等進行詐騙多名男女。

▼呂男全身昂貴名牌，佩戴的首飾更是閃到一個不行 。（圖／讀者提供）

▲▼呂圳溪馬賽克加深 。（圖／讀者提供）

K小姐也表示，過去有人直接去他住的飯店找他討錢，但沒想到他不但還不出錢甚至跪下求情，也將整個狼狽過程全程錄影下來。

整起詐騙如雪球般越滾越大！據爆料者表示，戶籍在高雄的呂男真實家境並不富裕，與父母之間關係也相當疏遠，有受害者曾打電話給他家人，卻得到「早已沒來往，過去已經幫忙還債過了」。

▼呂男超會騙，竄改生物科技公司名片 。（圖／讀者提供）

▲▼呂圳溪馬賽克加深 。（圖／讀者提供）

據了解，目前遭呂男騙的受害者已各自成立2個自救會，分別各有10餘人左右，目前也累積證據陸續對他提告詐欺，更有他的高中同學遭騙3百萬，但礙於身份目前不願意出面詳談事發經過。

▼成立受害者聯盟，收集證據提告詐欺 。（圖／讀者提供）

▲▼呂圳溪馬賽克加深 。（圖／讀者提供）

「他真的太會騙了！」受害者郭先生向記者嘆口氣表示，如果呂男將聰明才智用在正途上，想必一定是個有為青年，但他卻只想著坑蒙拐騙不思正途走上詐騙之路，他更進一步痛批，呂男以名車、出手闊綽吸引不知情的女生和他發生性關係，行徑真的相當惡劣，最後也希望法律能夠制裁他，還大家一個公道。

目前涉及呂男相關詐欺案受害人已多達30餘位，仍持續透過自救會分別進行提告，受騙金額也累計中。《東森新媒體ETtoday》致電給呂先生，截稿前仍尚未取得回覆。

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