破紀錄！彰化連13+0　第7期疫苗打完覆蓋率超過5成

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天破紀錄連續13天+0，縣長王惠美在防疫說明會強調，仍不能鬆懈，同時提醒縣民，疫情瞬息萬變，一定要做好自我防護，雖然現在感覺比較沒什麼病例，但是實際上病毒就在我們周遭，需要快點施打疫苗、社區盡可能地來監控，大家遵守相關防疫規定，應該可以很快回到正常生活。

▲彰化連續13天+0。（圖／記者唐詠絮攝）

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王惠美說，目前全彰化縣有超過50萬人接種疫苗，覆蓋率達到47%，第7期AZ疫苗第一批已到貨19,400劑，接下來23歲至28歲完成預約者有37,400人，分別將在9月3、4日及9月8、9日，施打完成後，全縣接種疫苗將可超過50%。

▲彰化縣施打疫苗覆蓋率47.12%。（圖／記者唐詠絮攝）

衛生局長葉彥伯指出，BNT疫苗接種規劃，開放12-17歲(含)對象造冊接種，只要在國高中有學籍的，就會協助造冊，直接到學校進行疫苗施打，並請家長簽署疫苗施打同意書。其餘優先提供給18至22歲(含)的對象至1922公費疫苗預約平台，意願登記及預約。

▲第7期AZ明天開打。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯說，BNT疫苗因冷鏈保存的關係，呈現是白色或灰白色的冷凍濃縮溶液，解凍後必須在28天內使用完畢，因為是濃縮液使用前要用無菌生理食鹽水稀釋，每瓶為5-6劑，疫苗運送至台灣進入冷藏庫一直到配發各地衛生所，都是用疫苗專用的冷鏈冷藏車運送，確保溫度維持在攝氏2-8度，24小時監控保存溫度，稀釋後必須保存在2-8度的環境並於6小時內施打完畢，在疫苗的使用上必須精準掌控，確保疫苗的品質。

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