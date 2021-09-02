南韓連環爆「打疫苗後患血癌」！16例廠牌比例曝　醫師說話了

▲南韓血液協會認為，罹患血癌與施打疫苗無關。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓接連傳出多起民眾在接種疫苗後，被診斷出白血病的案例。根據統計，每天都有數名接種疫苗的民眾確診急性骨髓性白血病，目前光是青瓦臺請願平台就已經有16例。其中有9人是施打輝瑞／BNT疫苗、5人施打AZ，莫德納與嬌生各1人。

根據《韓聯社》報導，大邱一名30歲男性7月28日打完輝瑞／BNT疫苗後，曾到牙醫診所就診，怎知當時卻花費4個多小時才成功止血，他進一步到醫院檢查後，才發現罹患急性骨髓性白血病，他的未婚妻為此還上了青瓦臺請願平台為他請願。

另外還有一名50多歲男子在接種疫苗前曾出現喉嚨痛等症狀，但受到醫院強烈建議，因此便接種莫德納疫苗。誰也沒想到卻在3天後發高燒，就診後同樣確診急性骨髓性白血病，並在20天後病逝。

據悉，在青瓦台請願平台上出現的16例相關案例中，有9人是施打輝瑞／BNT疫苗、5人施打AZ疫苗、莫德納1人以及嬌生1人。

《韓聯社》報導，儘管外界擔憂施打疫苗可能會罹患白血病，但是南韓血液學會卻解釋，目前沒有證據證實接種疫苗後的短期內會罹患白血病。南韓血液學會學術理事長金鎮錫表示，急性骨髓性白血病的病因有遺傳因素與苯等致癌物質，但大部分的情況下無法得知病因，通常是在數年後才會發病。

他說，「我們認為在接種新冠疫苗後的數日到數月後罹患急性骨髓性白血病的說法並不成立。」目前也沒有相關報告能夠證實兩者之間有關聯。

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