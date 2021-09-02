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青少年先打BNT遭批錯誤政策！陳時中嘆「無解」：機會公平問題

▲▼9/2指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台灣首批93萬劑BNT疫苗今上午抵台，根據疫情指揮中心宣布BNT疫苗規劃，除了12至17歲學生造冊接種，接續為18至22歲民眾至平台意願登記優先預約。對此，台大流病與預醫所兼任教授金傳春批評，「讓12至17歲先打是錯誤政策」。而指揮中心指揮官陳時中表示，高風險類別已經有開了一定程度的AZ、莫德納與高端，剩下就是「機會公平的問題」，但這問題永遠無解。

對於BNT疫苗施打順序，陳時中曾說，「這是衡平性的問題」，當然是非常困難，因為AZ第七輪已開到23歲，才讓18-22歲把兩邊銜接起來，希望大家都有機會可以打。不過，讓12-17歲學生先打BNT，金傳春1日在《有話好說》節目上直言這是錯誤政策。她提到，傳染病要考慮確診最會死亡這些人，先讓這些人減少死亡，這是第一優先，第一優先不是去打年輕人；青少年也要打疫苗，但疫苗不夠時，要優先打會死亡、重症的，因青少年重症、死亡很少。

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陳時中今在疫情記者會再度被問到相關議題，他強調「這問題大家討論很多次」，從以前1至10類人，就包括與病毒接觸機率高、保護大眾及高風險者，當時也針對這部分有蠻多機會可施打疫苗，而現在有部分沒在名單內者，「讓他們有機會來施打。」

陳時中指出，就高風險的1至10類，過去已經開了相當程度的AZ、高端疫苗，至於莫德納也開放至第九類的53歲以上民眾，未來若有疫苗就會再開放；「剩下就是在於機會公平的問題」，他坦言，這問題「永遠是沒有辦法解」，除非量一次到貨，而不需要間隔太久，如此一來，第一劑覆蓋率也可以很快達成。

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