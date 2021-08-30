普渡154貓被走私慘安樂死　西螺福興宮為毛孩設牌位超度

▲西螺福興宮今年特別為遭人道安樂死的154隻走私貓咪設置靈位進行普度。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆七月各大廟宇擇日舉辦祭祀普渡，雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟延續百年傳承，舉行中元普渡進行「超渡消災法會」，設置「動物靈」香位已多年，除讓民眾為往生的寵物毛小孩超度，也藉此讓轄境內無飼、棄養往生的動物靈，前往道教三清極樂世界，今年特別為遭人道安樂死的154隻走私貓咪進行普度。

現代人將寵物視為家中的一份子，當成自己的孩子看待，但寵物終會有離開的時候，也讓民眾痛心不捨，有民眾希望能幫寵物超渡，讓牠們在另一個世界過得幸福快樂。西螺福興宮每年中元普渡都會有民眾到廟裡報名，超度往生的寵物。

西螺福興宮董事長表示，設置動物靈香位，是讓民眾為往生寵物進行超渡外，也將無飼主遭棄養的動物靈作超渡法會，祈求境內祥和順遂，超度是透過法會宣經禮懺的功德迴向，祈願脫離畜生輪迴離苦得樂。

▲西螺福興宮表示，設置動物靈香位，是讓民眾為往生寵物進行超渡外，也將無飼主遭棄養的動物靈作超渡法會，祈求境內祥和順遂。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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