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創世斗六安養院推出文旦禮盒　大咖明星站台邀認購

▲斗六市長林聖爵今日率領藝人梁佑南、陳子強、等多名藝人做公益，創世基金會斗六院與在地小農合作，推出文旦禮盒、中秋月餅義賣募集善款。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵今日率領藝人梁佑南、陳子強、等多名藝人做公益，創世基金會斗六院與在地小農合作，推出文旦禮盒、中秋月餅義賣募集善款。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

文旦柚飄香散出濃濃中秋節氣，斗六市長林聖爵今（2）日率領藝人梁佑南、陳子強、等多名藝人做公益，創世基金會斗六院與在地小農合作，推出文旦禮盒、中秋月餅義賣募集善款，現場也請來廚師示範，利用文旦製作消暑「花好柚香鮮蝦和風沙拉」，晶瑩飽滿的文旦果肉做成的涼拌菜，炎炎夏日「心涼脾胃開」。

因應疫情，上半年大型活動都停辦，創世斗六清寒植物人安養院目前照護42位植物人，每位植物人一個月需4至6萬元，每月必要支出高達一百多萬；服務的多是清寒家庭，只能咬牙苦撐，護理人員也「疫」無反顧，守候植物人到最後。

斗六市長林聖爵得知創世基金會不畏艱難，為了全雲林縣植物人家庭服務，挺身而出。林聖爵表示，市政以服務人民為首要任務，照顧弱勢鄉親是最重要的施政項目之一，感謝創世基金會持續照顧在地清寒植物人家庭，讓鄉親不用為了臥床家人身心俱疲，市府也長期關注弱勢需求。有安定的家庭才有安和的社會，我們一起來努力。

▲斗六市長林聖爵今日率領藝人梁佑南、陳子強、等多名藝人做公益，創世基金會斗六院與在地小農合作，推出文旦禮盒、中秋月餅義賣募集善款。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現場請來廚師示範，利用文旦製作消暑「花好柚香鮮蝦和風沙拉」，晶瑩飽滿的文旦果肉做成的涼拌菜，炎炎夏日「心涼脾胃開」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵今日與梁佑南、陳子強、元六、鍾天、洪喻蕎、羽庭、林奕妘、嚴常銘等多名藝人一同齊聚斗六廳做公益。禮盒採用斗六朱丹灣文旦，其堅持有機栽培、使用草生栽培農法，完全無農藥施作的高品質，口感扎實豐富、清香宜人，享譽市場。現場參與的藝人也呼籲大眾愛心支持，助創世植物人安養。

市長林聖爵及現場多位藝人邀請社會大眾能認購文旦、月餅禮盒，發揮力量做愛心，所得全數支持植物人常年服務經費，欲瞭解詳情歡迎至FACEBOOK搜尋「創世基金會斗六院」粉絲專頁私訊留言，或洽愛心專線：(05)537-7855分機9「月柚圓小組」。

▲斗六市長林聖爵今日率領藝人梁佑南、陳子強、等多名藝人做公益，創世基金會斗六院與在地小農合作，推出文旦禮盒、中秋月餅義賣募集善款。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲市長林聖爵及現場多位藝人邀請社會大眾能認購文旦、月餅禮盒，發揮力量做愛心，所得全數支持植物人常年服務經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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