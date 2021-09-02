車禍2子亡么兒截肢　雲林女師出面謝善心人士...擁抱張麗善淚崩

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉上月27日發生一起嚴重車禍，林姓幼教師與三名孩子在車禍中其中2名兒子不幸逝世、林老師及么子分別輕、重傷，案發後各地善心人士捐款，幫助林老師走出困境走出悲慟。雲林縣夜市慈愛會2日先行交予林老師150萬現金善款。林老師出面受訪致謝所有善心人士的協助，也提到小兒子與自身現況。

▲雲林縣夜市慈愛會今日前往林老師兩名兒子的靈堂，先行交予林老師150萬現金善款。 （圖／記者蔡佩旻攝）

林老師目前眼窩及鼻骨有重建，其他是撕裂傷慢慢在康復中，小兒子手部較嚴重，仍須經過多次清創手術。林老師表示，小兒子手部傷勢嚴重，包括醫療及復健未來還有很長一段路要走，會持續加油，至於後續醫院會給予最大的鼓勵與支持，將配合醫院步調持續醫療，小兒子短期內都無法出院。

▲林老師表示，目前眼窩及鼻骨有重建，其他是撕裂傷慢慢在康復中，小兒子手部較嚴重，仍須經過多次清創手術。 （圖／記者蔡佩旻攝）

林老師透露，小兒子手必須要做義肢的部分，會由醫院全力協助，所以目前已有善心團體與醫院一同進行後續扶助的動作，而自身鼻骨的部分，可經重建修復。林老師提到，感謝社會大眾關懷與支持，讓她與孩子有繼續努力走下去的勇氣，未來的路還很長，大家即時的關懷對他們真的非常重要真的很感謝。

▲雲林縣長張麗善今日前往慰問，林老師泣不成聲，感謝大家善心協助。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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