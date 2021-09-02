「專案奔喪」確診者曾至高殯！指揮中心曝過程　寄棺大樓今明關閉

記者許若茵／台北報導

高雄殯儀冷凍寄棺大樓今突封閉，指揮中心說明，因有「境外移入」確診者足跡，所以需要暫停作業進行清消。

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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高雄市從8月10日至今都維持本土「加零」，但今天卻傳有「境外移入」確診者，前往高雄市殯儀館冷凍寄棺大樓奔喪，即日起暫停作業，預計從今日至明日11時都禁止人員進出。

醫療應變組副組長羅一鈞解釋，高雄殯儀館足跡為今日公布的境外移入序號4、南非籍的案16116有關。案16116於7月底時就曾在南非確診，8月底因人道因素來台，前往高雄殯儀館處理與家人相關事務。

羅一鈞表示，居家檢疫期間若要外出，要先申請採檢，確認結果為陰性，有效期限為兩日才可外出。案16116先後申請兩次，並在第二次採檢時確診，CT值21。

「從整個故事看起來，應該算是確診後的復陽」，羅一鈞認為，但因案16116的CT值低，代表病毒量偏高，所以仍依規定匡列接觸家人與工作人員，共有9人居家隔離、1人自主健康管理與4人自我健康監測，也因地點涵蓋高雄殯儀館，依規定須封閉進行清消作業，暫停相關服務。

不過羅一鈞說，目前研判起來「風險相對可能比較低」，後續會再針對個案定序做報告。