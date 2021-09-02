警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

記者楊熾興／桃園報導

桃園與屏東警方飛象過河在彰化一處透天民宅，查獲首宗利用社交軟體「推特」行銷的大型色情網站，並以直播SM及屏東墾丁大街、台中高鐵站等景點露出，並進行性交等猥褻行為，衝高知名度，當警方攻堅時現場仍在直播，羞得女主播連忙拿衣遮掩，逮捕主嫌24歲邱姓男子及22歲張姓女直播主及手銬、狗圈、電動按摩等情趣用品。

▲警方破獲國內首宗利用推特行銷直播色情網站。（圖／龜山警分局提供）

▲女直播主被查獲時匆忙拿衣遮胸。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園龜山分局日前網路巡邏時發現「twitter」上暱稱為「榕兒」的色情主播，利用推特發出數部性虐待、公眾性交及猥褻之圖影片，並前往屏東墾丁大街、南灣沙灘、台中高鐵站、雲林西螺大橋公園等公眾場所等處進行性交、猥褻行為，吸引大批粉絲關注，並以每人入會費6000元會才能觀賞大量直播主之性虐待、性交及猥褻圖（影）片，邱嫌為吸引更多會員加入，不定時舉辦福利活動讓會員與直播主現場拍照、互動及猥褻等行為，因此每月賺取數十萬元之不法所得，開播不到10個月獲利逾200萬元以上。

▲▼查獲琳琅滿目各式趣用品。（圖／龜山警分局提供）

經龜山分局與市警局刑事警察大隊偵八隊、屏東縣政府警察局恆春分局等單位共組專案小組調查蒐集邱嫌等人犯罪事證，於8月31日持彰化地檢署檢察官核發拘票，在彰化縣員林鎮某透天別墅拘捕尚在從事直播邱、張等2嫌到案，女直播主更羞拿衣遮胸拿開門，查扣監視器鏡頭、手銬、狗圈、電動按摩等情趣用品、賓士車1部等犯罪工具，全案依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦

►「佳德鳳梨酥禮盒」超人氣伴手禮