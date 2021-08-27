快訊／9歲兒確定要截肢！幼兒園師載3子遇劫　臉部破相搶救中　

記者蔡佩旻、翁伊森、陳羿妏／雲林－嘉義報導

雲林一名39歲林姓幼兒園教師今（27日）上午請假，開車載3名孩子出門，不料，車輛行經水林鄉慈惠堂附近農路時，卻不慎失控翻車，其中14歲及13歲兒子摔出車外身亡，而林女與9歲么兒則是送醫急救。不過，嘉義長庚醫院稍早說明，最新傷勢情況，林女臉部及頭部受撞擊有撕裂傷及穿刺傷，9歲么兒則是右前臂確定要截肢，已送進開刀房。

▲雲林水林鄉死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

回顧整起事件，27日上午9時許，林女載3個小孩出門，卻於行經水林鄉慈惠堂附近農路時，疑似與休旅車發生碰撞，導致林女的車輛失控翻車，而車內兩名14歲、13歲小孩則因巨大的撞擊力道被甩出車外，當場死亡。至於林女和另名受傷的孩童則已經被緊急送醫救治。據悉，4人一早欲前往虎尾參加活動，豈料，才剛出門不久即遇劫。

水林鄉公所表示，林女在該鄉幼兒園任教，今天請假，可能要去接送孩子，沒想到卻因此發生意外。目前全案發生原因、詳細事件背景、肇事責任等，由警方進一步釐清當中。

不過，嘉義長庚醫院稍早說明，最新傷勢情況，林女臉部及頭部受撞擊有撕裂傷及穿刺傷，9歲么兒則是右前臂確定要截肢，已送進開刀房。

此外，初步了解，林女的14歲、13歲兒子是在車輛受到撞擊、翻覆時，被拋出車外，2人疑似頭部重創，沒有明顯外傷，呈現無呼吸心跳，經送醫搶救後，宣告不治。