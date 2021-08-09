趁女網友熟睡「拿手指解指紋密碼」　惡男盜刷1.9萬買點數下場曝

▲莊男趁女網友熟睡，竟握她手指解開手機指紋密碼。（圖／翻攝pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

超扯！住新北市莊姓詐欺前科男與劉姓女網友相約，並在台北車站附近商旅投宿。大膽的莊男趁劉女熟睡，小心翼翼握住她手指解開手機密碼鎖，以此方式盜刷1萬9300元遊戲點數，劉女知情後憤而報警。士林地檢署依詐欺等罪將他提起公訴，5年內故意再犯有期徒刑，為累犯，建請法院加重本刑。

根據起訴內容指出，莊男2017年8月曾因詐欺案件，遭判有期徒刑5月，在同年10月易科罰金執行完畢。但莊男仍不知悔改，去年10月12日凌晨1時許，與透過網陸結識的小愛（化名）相約見面，2人並在大同區華陰街某商旅投宿。

莊男見小愛酣然入夢，基於詐欺、妨害電腦使用犯意，握起小愛手指解開她手機指紋密碼鎖，再以手機連結到網銀公司的網路遊戲「星城Online」網頁，使用電信小額支付方式，購得時價1萬9300元的遊戲點數，莊男再將點數匯到入他遊戲角色「新北大正咪」帳戶裡。

小愛清醒後，發現遭莊男盜刷，憤而上警局報案。莊男到案時承認自己有以小愛的手機購買點數，但卻辯稱他是有經過小愛同意才刷購點數。

莊男說詞遭小愛打臉，並提出雙方對話紀錄截圖；檢警透過網銀公司函文檢附遊戲點數匯轉紀錄報表、通聯調閱查詢單勾稽發現莊男說詞為事後卸責之詞，不足採信。

檢察官依詐欺得利罪、入侵電腦罪嫌2罪將莊男起訴，莊男5年內故意再犯有期徒刑，為累犯，依法加重本刑，再莊男以1行為構成2罪，為想像競合犯，建請法院依較重的詐欺得利論處。

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