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台積電察覺BNT裝箱外字樣與合約不符　上海復星私掛布條遭移除

記者陶本和／台北報導

由台積電、慈濟與鴻海永齡購買的93.2萬劑BNT疫苗，2日上午7時由盧森堡運抵桃園機場。不過，外界發現裝箱的「復必泰」字樣消失，據悉是裕利倉儲在起飛前拍照給台積電對口，台積電發現後質疑與合約不符，並在與上海復星聯繫後，抵達台灣時由工作人員移除。

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場，陸續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

▲我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場，陸續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

台積電、慈濟與鴻海永齡購買的93.2萬劑BNT疫苗本來昨天晚上運抵台灣，不過稍有延遲，遲至今天上午才飛抵桃園機場。事實上，在BNT疫苗上機前，上海復星掛上「復必泰」字樣的宣傳布條，並拍照上傳網路社群。

據了解，裕利倉儲在起飛前，有先拍照回傳給台積電的對口，台積電方面在發現後，馬上向上海復星提出疑問，認為這與合約不符；而上海復星則解釋，這是宣傳上的慣例，但最終在台積電堅持要求下，上海復星也同意移除宣傳布條。

因此，本來掛在BNT疫苗貨箱外的布條，最終由裕利幫忙聯繫貨艙的人員，在運抵台灣時，於下飛機前移除上海復星私自掛上的宣傳布條。

對此，永齡基金會執行長劉宥彤稍早也有回應此一議題，她表示，在德國因廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除，本次從德國直達台灣的這批疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署安全及品質要求。

▼國民黨臉書分享上海復星在社群分享的照片，BNT疫苗在登機前，被私自掛上宣傳布條。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨臉書分享上海復星在社群分享的照片，BNT疫苗在登機前，被私自掛上宣傳布條。（圖／國民黨臉書）

▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場，陸續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場，陸續由裕利醫藥的冷鏈車載運離開機場。（圖／記者李毓康攝）

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