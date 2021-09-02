第二批BNT疫苗「90多萬劑」傳下周三到貨　陳時中：時間很接近

記者嚴云岑／台北報導

首批BNT疫苗93萬劑已於今（2）日上午7時運抵桃園機場，現傳出下週三又有另一批90多萬劑疫苗到貨，同樣也是上海復星棄單後搶到的現貨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「應該很接近那個時間」，所以才會在記者會一開始，邀請郭董事長一起來接機。

▲首批BNT到貨，衛福部長陳時中、慈濟基金會、台積電等人一起接機。（圖／慈濟基金會提供）

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我國首批BNT疫苗抵台，指揮中心表示，本次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月。而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日。

上午7時疫苗抵台時，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬與慈濟基金會到場接機，並舉著「Thank You」的牌子表達感謝。

指揮中心說明，此批BNT疫苗共計93萬劑，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，並進行後續檢驗封緘作業。此批疫苗將由指揮中心統籌運用，目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

指揮中陳時中也透露，BNT到貨量一次大概都是90幾萬，應該是會分兩批。鴻海集團創辦人郭台銘日前也在其臉書表示，希望今年能有900萬劑到貨。