台男混打「AZ+2劑BNT」仍確診！首見打3劑疫苗後突破性感染

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入，其中1名男性更在美國接種過3劑疫苗後仍染疫，他曾在4月接種過AZ疫苗、8月又分別接種過2劑BNT疫苗，為國內首見打3劑疫苗後突破性感染。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，4例境外移入個案分別自美國(案16113、案16115)、俄羅斯(案16114)、南非(案16116)入境，入境日介於8月19日至8月27日。自美國入境的本國籍60多歲男子，4月接種過AZ疫苗、8月又分別接種過2劑BNT疫苗；俄羅斯籍女性則是分別在7、8月接種過疫苗，已超過14天。

▲境外移入個案表。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

指揮中心統計，截至目前國內累計2,733,767例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,716,052例排除)，其中16,006例確診，分別為1,424例境外移入，14,529例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計 837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。