「施打順序說改就改！」　游盈隆：政府應該手中有疫苗、心中無選票

▲首批BNT疫苗今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗上午抵台，政府原規劃優先提供12-17歲施打，日前調整政策，開放18-22歲可在預約平台意願登記。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，疫苗施打應讓全民機會均等，指揮中心卻在英系立委起鬨下，改變原定施打順序，「想給誰就給誰，這樣通嗎？」

游盈隆2日在臉書發文表示，當BNT疫苗好不容易買到了，已經在政府的手上，但這批珍貴疫苗的運用卻朝令夕改、決策反覆，點燃民間熊熊的怒火，對於疫苗分配，政府應該秉持「手中有疫苗，心中無選票」大公無私的精神才對。

游盈隆指出，疫苗施打優先順序是攸關全民生命、健康、福祉的重大事情，文明世界的標準基本上就是在考量可能染疫的風險前提下，依據「普遍原則」、「平等原則」施打，盡量讓全民在機會均等的原則下儘快施打疫苗。

對於國內疫苗施打優先順序，游盈隆表示，人民一開始其實都接受，沒什麼意見。但疫情嚴重時，人們就會注意到疫苗施打順序問題。醫護人員在防疫最前線應優先施打，這是全民的共識。醫護人員之外，誰該先施打就不容易有共識，「但最忌諱的就是主政者亂無章法為所欲為。」

游盈隆指出，指揮中心在十來位英系立委起鬨下改變施打順序，就是一個最壞的例子。指揮中心承受不住壓力，漫無標準、說改就改，「無視分配正義，把疫苗當成自己私有的財物，想給誰就給誰，這樣通嗎？社會大眾能信服、能接受嗎？」

對於規劃給學生到22歲族群施打，指揮官陳時中解釋，此族群相對來說能打到疫苗的機會較小，在1到10類之優先對象已經較少，且開學也在考慮範圍內，希望先把這個缺口補起來。