標準品太晚來！首批BNT檢驗「等滿14天」　陳時中：第二批會縮短

記者嚴云岑／台北報導

首批93萬劑BNT疫苗終抵台，但原本該提前到貨的原廠試劑，直到疫苗抵台前一天才來。食藥署昨表示，BNT試劑太晚來，「優勢上沒有這麼明顯」，指揮官陳時中坦言，此次封緘檢驗要做滿14天，與疫苗標準品遲到有關，但若首批檢驗沒有大問題，第二批就可縮短檢驗時程。

▲我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

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我國首批BNT疫苗抵台，指揮中心表示，本次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月。而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日。

陳時中昨記者會上另公布，BNT試劑已抵台，最快月中可開打。食藥署副審查員郭旭棋受訪時解釋，BNT試劑就是原廠標準品，如果提早抵台的話，食藥署可先進行封緘檢驗，及早做完14天的無菌試驗，待疫苗到貨後就可加速審查。

今年首批莫德納疫苗就是受惠於標準品提早到貨，5月28日疫苗抵台後，6月7日就完成封緘、6月8日投入施打，比原訂的14天時程縮短了3天，但該批BNT疫苗因無標準品先行，可能還是得跑完14天封緘檢驗，確認安全無虞後，才能投入施打。

歷次疫苗到貨後，食藥署都會派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，將在7至14天內核發封緘證明書。