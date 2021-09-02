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首批BNT抵台　陳時中、慈濟、台積電、鴻海代表接機

▲▼首批BNT到貨，衛福部長陳時中、慈濟基金會、台積電等人一起接機。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予　圖／慈濟基金會提供

由台積電、鴻海、慈濟基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，首批載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，於台灣時間9月2日上午7時抵達桃園中正機場，衛福部長陳時中與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台積電慈善基金會董事長張淑芬(同時也代表鴻海永齡基金會與會)等一起前往接機，共同見證台灣政府與民間防疫共善的歷史時刻。

載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的CV7962班機，是從盧森堡起飛，之後先抵達亞塞拜然，之後再於9月2日早上七點左右飛抵桃園機場第507機坪。

▲▼首批BNT到貨，衛福部長陳時中、慈濟基金會、台積電等人一起接機。（圖／慈濟基金會提供）

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▲首批BNT到貨，衛福部長陳時中(中)與慈濟基金會執行長顏博文(右)、台積電慈善基金會董事長張淑芬(左)一起接機。

代表政府接機的衛福部長陳時中致詞時指出，感謝台積電、鴻海及慈濟與法律團隊一起努力，克服所有困難簽訂合約，陳時中代表衛福部向台積電、鴻海及慈濟，表達感謝、感謝、再感謝。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，很高興BNT首批疫苗在多方的共同努力之下終於抵達台灣了，慈濟基金會想藉這個機會對各界的努力表達誠摯的感恩之意。

▲▼首批BNT到貨，衛福部長陳時中、慈濟基金會、台積電等人一起接機。（圖／慈濟基金會提供）

▲載運93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的CV7962班機，9月2日早上7點左右飛抵桃園機場第507機坪。

顏博文執行長指出，首先要感謝台積電及鴻海/永齡基金會兩位可敬的夥伴堅忍不拔的努力。感謝政府各級單位的協助，讓12-17歲的青年學子有機會施打疫苗。也感謝BNT原廠暨復星醫藥的慷慨促成提前交貨，感激不盡。

顏博文執行長也感恩許多企業領袖及慈濟會員大德的愛心支持，共同參與為保護台灣民眾健康生命安全的疫苗捐購，慈濟以您為榮。祈福台灣早日脫離疫情，恢復正常平安的生活！

▲▼首批BNT到貨，衛福部長陳時中、慈濟基金會、台積電等人一起接機。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟顏博文執行長表示，藉此代表慈濟感謝各界支持。

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