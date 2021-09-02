接種BNT「要觀察1個月」！李秉穎：1週內有3症狀快就醫

▲首批BNT疫苗今日上午7時抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

由永齡／鴻海、台積電及慈濟基金會所購買的BNT疫苗，今早首批93萬劑抵台。因優先接種對象為12到17歲青少年，讓不少家長擔憂可能會出現不良反應。對此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎提醒，因為心肌炎在年輕族群發生率約為百萬分之幾十，打完mRNA疫苗後一個月內都要留意，假設接種後一週內出現3種症狀，就要趕緊就醫。

李秉穎表示，BNT疫苗本身已經授權使用，較需要注意的是2個嚴重不良反應，其一為過敏性休克，發生率大約是百萬分之2到5，相較於一般疫苗的機率是稍微高一些，但仍算少數。他說明，通常在接種後休息30分鐘左右都未發作，代表發生機率很低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

另外要注意的是心肌炎，李秉穎指出，這項嚴重不良反應發生在年輕族群的機率約百萬分之幾十，尤其是年輕男生，目前認為可能是與自體免疫相關，也就是跟個人體質狀況。他說，有些人怎麼打都不會，但有人打了就是會有心肌炎，但因大部分是良性情況，雖然西方國家有死亡率出現，但整體並未超過百分之十，大部分屬輕微現象，以支持性治療後就會恢復。

因此，李秉穎強調，「打mRNA疫苗，尤其是一個月內都要注意」，施打一星期內若有心悸、呼吸急促及胸痛症狀，就要趕快就醫，因為已經被證實跟mRNA疫苗有相關，是個人基因引起的免疫反應，上述兩者就是特別需要注意的嚴重不良反應。