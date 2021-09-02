「BNT採購郭台銘跑滿前3棒」　趙少康批陳時中：站終點線後等棒子

▲趙少康批陳時中是第4棒。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台積電、慈濟為台灣買到1500萬劑BNT疫苗，首批今（2日）到貨。我國駐德代表謝志偉以「疫苗接力賽」形容，「400公尺接力賽跑到終點，只有第4棒有功？」引發熱議。對此，中廣董事長趙少開批評，民進黨與疫情指揮官陳時中站終點線後，等著接郭台銘跑完全程的棒子。

「民進黨是永遠站終點線後的第4棒」趙少康今（2日）在臉書表示，當各國政府大量搶疫苗、催疫苗時，蔡政府對外溝通無力、對內只會宣傳，終於今天第1批BNT疫苗就要到貨，不管蔡政府怎麼稀釋郭台銘的功勞，民眾眼睛雪亮，都以「郭董疫苗」稱呼BNT。

趙少康指出，孩子能打到BNT，從頭到尾就是郭台銘向蔡政府爭取、跟原廠輝瑞周旋、擺平大中華代理復星，甚至親征歐洲催疫苗，這些努力民眾都看在眼裡，相對於謝志偉大言不慚「郭台銘只是第4棒」，真是大錯特錯，這4棒的正確算法必須還郭台銘公道。

趙少康提到，第1棒是「郭台銘拚72小時交件，民進黨扯23天後腿」，郭台銘5月27日宣布洽購BNT並捐贈，72小時內向衛福部交件申請，衛福部卻將「BNT已通過我緊急授權」從網站刪除，BNT緊急授權平空消失，之後的緊急授權審查一拖就是23天，搞到民怨沸騰，郭台銘忍不住臉書請命「有看不見的力量技術性拖延」，蔡政府才瞬間開啟「全線綠燈」。

趙少康指出，第2棒是「郭台銘出錢捐，民進黨出圖抹」，郭台銘出錢出力，反觀陳時中引用假消息「上海復興的BNT是中國代工」、行政院中部辦公室執行長蔡培慧則說「BNT是中國代工的復必泰疫苗」、民進黨立委王定宇也發作夢文「統促黨尬一角、BNT爆廢變暴利」等語，連國防部智庫都把「給我上海復興BNT」的言論歸類為認知作戰，綠營側翼更是大量出圖嘲諷郭台銘、抹紅BNT。

趙少康再指，第3棒是「郭台銘催疫苗，民進黨等疫苗」，為加速疫苗到貨，郭台銘親征德國向原廠催貨，反觀蔡政府，不只陳時中曾說「我敢說現在買不到」的風涼話，完全不見採購BNT的積極性，在大家苦等不到國際認證疫苗的空窗期，郭台銘搭專機去德國催疫苗，總統蔡英文搭專機到高雄探望林崑海，一個催疫苗，一個綁樁腳，高下立判。

趙少康表示，第4棒是「郭台銘要跑下一輪，民進黨在終點線坐等收割」，第1批BNT今天來台，郭台銘已為全民打第3劑暖身，協調原廠為台灣保留3000萬劑，行政院長蘇貞昌卻說已買莫德納，衛福部還說「量稍微多了」，面對新冠病毒流感化、變異化，疫苗就是應該多買，至於陳時中只能到機場等著當第4棒接疫苗。

「出錢、出心、出力」，趙少康認為，郭台銘跑滿前3棒，民進黨與陳時中不只把自己排在第4棒，還是站在終點線後等著接郭台銘辛辛苦苦跑完全程的棒子，收割的難看吃相，真是好意思。