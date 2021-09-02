二類高官疫苗各種「塞」　朱立倫批民進黨搞政治防疫甩鍋地方

▲朱立倫呼籲中央政府儘速公布第二類名單。（圖／翻攝朱立倫臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

疫苗施打「第二類對象」政府官員人數膨脹，引起在野黨批評。國民黨主席選舉候選人朱立倫今（2日）質疑，到底有多少「重要官員」被塞到第二類先打疫苗？呼籲中央政府儘速公布第二類名單。

朱立倫批評，公費疫苗接種優先名單中「第二類」施打數字，衛福部長陳時中公布的和疾管署公開資料不一樣，相差近7萬，到底有多少「重要官員」被塞到第二類先打疫苗？還是某些高官塞到「第三類」、「第七類」？蘇貞昌內閣從頭到尾遮遮掩掩，難道有什麼見不得人的事？如今又發動綠營立委及側翼追打地方縣市名單，有夠扯。

朱立倫表示，每一個地方政府報上去的名單皆由中央疫情指揮中心核定，而地方政府報請核定的第一線防疫跟救災人員，許多都是基層里長及鄰長，怎可引導大家誤會地方政府，推坑「特權第二類施打」，抹黑最辛苦的里長及鄰長？

朱立倫也高聲質疑，請問中央政府，敢不敢公布都是哪些人打了疫苗？除了「第二類」，還有哪一些類別，塞了多少人？有多少高官在其中？「寄放的問題」是什麼？他回顧，6月立法院開臨時會時曾經決議要公布第二類政府官員接種名單，一堆民進黨立委投下反對票阻止真相公開「擋什麼擋？在怕什麼？」。

朱立倫呼籲，民眾有知的權利，應確認疫苗有沒有打在真正協助防疫的人身上，中央政府儘速公布第二類名單，不要大搞政治防疫，甩鍋基層。