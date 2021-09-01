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要秋涼了？估首波東北季風報到時間曝　今起一周午後防大雨

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲今起午後西半部和東半部山區有雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

時序進入秋天，但依舊十分炎熱，何時能等到秋涼呢？天氣風險公司表示，今年首波東北季風預估落在9月中旬。氣象專家吳德榮提醒，周四至下周一水氣增多，午後對流增強在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

中央氣象預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周以午後雷陣雨為主，但因吹偏東南風、東風，東南部和恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部和東半部山區有雷陣雨，其中，中南部和各地山區為對流熱區，可能有局部大雨，又以周四起雷雨發展較明顯、較有感。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平說，周四至周日夜間清晨有些海陸風作用，西半部可能在沿海地區有零星短暫陣雨，但量質不是很大；未來一周各地偏炎熱，高溫在32至35度，又以北部、東半部偏高；目前沒很顯著擾動發展，雖有些模式做出區域性小低壓，但要看後續有無明顯雲簇生成，再來探討較有預報性。

天氣風險在臉書表示，大陸北方進入9月起陸續會有鋒面、冷高壓活動，不過在10月之前，北方系統勢力範圍不易伸展至長江以南，雖然偶爾有東北季風南下影響台灣機會（第一波預估落在9月中旬)，但是持續時間短而且強度弱，因此9月溫度偏暖的機會高。

天氣風險分析，10月起北方冷高壓勢力逐漸有機會越過長江，11月會更明顯一些，但整體來看，北方冷高壓走向仍然以東西向為主，南下幅度較小；雖然東北季風強度會隨時間慢慢加強，不過預期降溫的程度仍然不足，整體溫度持續正常偏暖的機會大。

▼官欣平說，未來一周各地偏炎熱，高溫在32至35度。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 高溫, 紫外線, 陽傘,防曬 。（圖／記者劉亮亨攝）

對於今年入秋首波東北季風是否於9月中旬報到，官欣平說，從夏天轉秋冬，自然北方會有東北季風、鋒面慢慢影響，但目前都是太平洋高壓影響為主，超過7天的預報變動性很大。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今太平洋高壓邊緣影響，除恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率以外，各地晴朗炎熱，近午紫外線為過量及危險級，應注意防曬，高溫仍在36度左右，各山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率，注意較大雨勢。

吳德榮提醒，周四至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生，未降雨前，最高溫仍可升至35、36度，天氣悶熱；下周二太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑，近山區午後有局部雷陣雨的機率。

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