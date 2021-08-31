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36度熱2天「更強大雷雨」來襲！最新歐美預報：下周有準颱風恐逼台

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲台灣位處太平洋高壓勢力邊緣 。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，大部分地區晴朗炎熱、午後有局部雷陣雨，目前台灣位處太平洋高壓南側，正在影響降雨的南方雲系，預估9月1日（周三）就會向西移動遠離，午後西半部地區、東半部山區有陣雨，中南部及各地山區有局部大雨，天氣非常熱，中午左右桃園、大台北、宜蘭近山區河谷、花東縱谷有機會出現36度以上高溫，到了2日高壓減弱、南方水氣接近，午後雷陣雨更強。

氣象局預報，9月1日水氣減少，僅東南部地區及恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中，中南部地區及各地山區降雨情形較明顯，有大雨發生機率；氣溫方面，高溫炎熱，各地高溫預估32至35度，桃園、大台北及東半部地區有36度以上高溫發生的機率。

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▼南方雲系正在影響台灣天氣 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▼周四起太平洋高壓稍減弱，午後雷陣雨更明顯。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▼賈新興指：歐洲模式預測下周恐有熱帶低壓生成 。（圖／翻攝賈新興YouTube）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

預計2日開始，太平洋高壓勢力有稍微減弱，周末稍增強的變化。氣象局指出，這段期間風向為偏東風至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生機率，注意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。另外，2日至5日（周日）夜晚至清晨西半部地區也有零星短暫陣雨。

災害預報士賈新興分析，從最新歐美模式預報，8月31日至9月4日（周六）這周基本上屬於午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，以西半部山區為主，平地相對較沒有雨勢。近兩天則是東南部、恆春半島水氣多，降雨明顯。較大變化在歐洲模式，9月8日（下周三）可能有熱帶低壓菲律賓呂宋島附近生成，約4至5成，初步預報是從巴士海峽通過，若如預報生成熱帶低阿，台東東南部、恆春半島須注意，但目前時間點還很早，後續還要再持續觀察才能說得準，由上次颱風的動向就可見路徑變動性還是有；至於有利颱風生成環境指標，9月中旬左右之前環境都不利颱風一個接一個生成。

至於未來一周天氣，天氣風險公司分析，最近的天氣沉悶，因台灣位在太平洋高壓勢力邊緣，各地高溫悶熱，不過從9月1日開始，台灣附近水氣增加，大氣高空也有一些波動經過，午後雷雨在接下來幾天會比較明顯，中南部的平地、山區都容易有午後大雷雨，北部則是山區午後的降雨機會較高。

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